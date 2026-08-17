மேஷம்- 2026 ஆவணி மாத ராசிபலன்

பராபவ வருடம் ஆவணி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது. உங்கள் ராசிநாதன் செவ்வாய் சகாய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். குருவின் பார்வை உங்கள் ராசிக்கு 10-ம் இடமான தொழில் ஸ்தானத்தில் பதிகிறது. எனவே தொழில் வெற்றி நடைபோடும். பரபரப்பாக செயல்பட்டு பாராட்டுக்களைப் பெறுவீர்கள். பணத்தேவை உடனுக்குடன் பூர்த்தியாகும். உடன்பிறப்புகளும், உடன் இருப்பவர்களும் உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கு உறுதுணையாக இருப்பர். வீடு, இடம் வாங்கும் யோகம் உண்டு. ஏழரைச் சனியில் விரயச் சனியின் ஆதிக்கம் நடைபெறுவதால் எதையும் திட்டமிட்டுச் செய்வது நல்லது.
உங்கள் ராசிக்கு 3, 6 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் புதன். அவர் ஆவணி 1-ந் தேதி (18.8.2026) அன்று சிம்ம ராசிக்குச் செல்கிறார். எனவே பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் வலுவடைகிறது. அங்குள்ள சூரியனோடு இணையும் புதன், 'புத ஆதித்ய யோகத்தை உருவாக்குகிறார். இதன் காரணமாக தொட்ட காரியங்களில் எல்லாம் வெற்றி கிடைக்கும். அரசாங்க வேலைக்கு முயற்சித்தவர்களுக்கு, அதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். அண்ணன், தம்பிகளுக்குள் இருந்த கருத்து வேறுபாடு மறையும். பாகப்பிரிவினை சுமுகமாக நடைபெறும். கல்வி மற்றும் கலைக்காக எடுத்த முயற்சி கைகூடும். எதிர்பார்த்த ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். மேலும் உயரதிகாரிகள் உங்களுக்கு கேட்ட சலுகைகளை வழங்க முன்வருவர்.
ஆவணி 15-ந் தேதி (1.9.2026) அன்று சுக்ரன். துலாம் ராசிக்குச் செல்கிறார். 2, 7 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான சுக்ரன், மாதத்தின் முதல் பகுதியில் நீச்சம் பெற்று, பின்னர் சொந்த வீட்டிற்கு வருகிறார். துலாம் ராசியில் சஞ்சரிக்கும் சுக்ரனால், எதிர்பாராத வரவு உண்டு. தொழில் ரீதியாக லாபம் கிடைக்கும். ஆடை, ஆபரணச் சேர்க்கை உண்டு. கல்யாணக் கனவு நனவாகும். குடும்பத்தில் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு செயல்படுவீர்கள். புதிய ஒப்பந்தங்கள் பலவும் வந்துசேரும் நேரம் இது. பொதுவாக சுக்ர பலம் நன்றாக இருப்பதால் அக்கறை செலுத்தாத காரியங்களில் கூட ஆதாயம் கிடைக்கும். வாழ்க்கைத் துணை படித்து முடித்து வேலை இல்லாமல் இருந்தால், அவர்களுக்கு இப்பொழுது வேலை கிடைக்கும். வெளிநாட்டில் குடியுரிமை கிடைக்காமல் இருந்தவர்களுக்கு. அதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும்.
பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளும், பதவிகளும் வந்துசேரும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு எதிர்பார்த்த லாபம் உண்டு. உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகரிக்கும். கலைஞர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். மாணவ -மாணவியர், ஆசிரியரின் ஆலோசனைகளை ஏற்றுக்கொள்வது நல்லது. பெண்களுக்கு வருமானத்தை விட செலவு கூடுதலாக இருக்கும். வீடு, இடம் வாங்கும் யோகம் உண்டு.