கும்பம்- 2026 வார ராசிபலன் 8.11.2026 முதல் 14.11.2026 வரை

மனபயம் அகலும் வாரம். வெகு விரைவில் ராசியை விட்டு ராகு பகவான் வெளியேறப் போகிறார். கற்பனைக் கவலைகள் மன சஞ்சலங்கள் அகலும்.மனக்குழப்பம் விலகும். பொறுமை, நிதானம் கூடும். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற முடியும். வரவும் செலவும் சமமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி பெருகும். அரசு சம்பந்தப்பட்ட முயற்சிகளில் சாதகமான பலன் உண்டு. அடிமைத் தொழிலில் இருக்கும் சிலருக்கு சொந்தத் தொழில் ஆர்வம் பிறக்கும். திரைப்பட கலைஞர்களுக்கு தடைகளைத் தாண்டிய வெற்றி உண்டு. சகோதரத்திற்கு கொடுத்த பணம் வசூலாகும். சிலர் வீட்டை புதுப்பிக்கலாம். காது, மூக்கு, தொண்டை தொடர்பான உடல் உபாதைகள் சிரமம் தரும். பழைய வழக்குகள் மீதான வழக்கு விசாரணை சாதகமாகும். வேற்று மொழி நண்பர்களால் ஆதாயம் உண்டாகும். பெண்களுக்கு அழகு, ஆடம்பர பொருட்கள், தங்க நகைகள் கிடைக்கும். மாணவர்கள் உயர்கல்வி படிக்க வெளியூர் வெளிநாடு செல்லலாம். இளநீர் அபிசேகம் செய்து சிவனை வழிபடவும்.