கும்பம்- 2026 வார ராசிபலன் 4.10.2026 முதல் 10.10.2026 வரை

யோகமான பலன்கள் நடக்கும் வாரம். ராசியில் சஞ்சரிக்கும் ராகு பகவான் ஓரிரு மாதங்களில் 12ம்மிடம் செல்ல போகிறார். இதனால் ஏற்படக்கூடிய நல்ல மாற்றங்களுக்கான பலன்கள் தற்போது உங்களுக்கு தெரிய துவங்கும். குடும்பத்தில் நிலவிய போட்டி, போராட்டம், மனக்கசப்பு, சங்கடங்கள் விலகும். ஆன்லைன் வர்த்தகம், தகவல் தொடர்பு துறை, ஊடகங்களில் பணிபுரிபவர்கள், கமிஷன் தொழில் புரிபவர்களுக்கு வருமானம் இரட்டிப்பாகும். வராக்கடன்கள் வசூலாகும். சிலர் குடியிருப்புகளை லீசுக்கு விடலாம். சொந்த வீட்டுக் கனவை பிள்ளைகள் நினைவாக்குவார்கள். சிலர் வீடு மாற்றம், வேலை மாற்றம் செய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. காதல் வாழ்க்கை திருமண வாழ்க்கையாக மாறும். குலதெய்வ குற்றம் அகலும். தாய்வழி உறவுகளால் ஏற்பட்ட மனச் சங்கடம் மறையும். 9.10.2026 அன்று அதிகாலை 3.18க்கு சந்திராஷ்டமம் ஆரம்பிப்பதால் முக்கியப் பணிகளை ஒத்தி வைக்கவும். பண விஷயத்தில் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது. தேவையற்ற வாக்குவாதம், வாக்குறுதியை தவிர்ப்பது நல்லது. உடல் நலனில் கவனம் தேவை. மஹாளய அமாவாசை அன்று வயது முதிர்ந்தவர்களின் தேவை அறிந்து உதவவும்.