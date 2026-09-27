கும்பம்- 2026 வார ராசிபலன் 27.9.2026 முதல் 3.10.2026 வரை

புத்தியை தீட்ட வேண்டிய வாரம். ராசியில் உள்ள ராகுவிற்கு செவ்வாயின் எட்டாம் பார்வை உள்ளது. பேச்சில் நிதானமும் கவனமும் தேவை. சிலர் குடும்ப உறவுகளுக்காக கடன் பட நேரும். ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். தொழில் வியாபார ரகசியங்கள் கசியும். பங்குதாரர்கள், நண்பர்களிடம் சிறு மன பேதம் ஏற்படும். எந்தச் செயலையும் நினைத்தவுடன் அவசரமாக செய்யாமல் ஒரு முறைக்கு இரு முறை சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். அலைச்சல் மிகுதியாகும். வேலைப் பளு அதிகமாகும். பங்குச் சந்தை முதலீடுகள் நிலை தடுமாற வைக்கும். அரசு அங்கீகாரமற்ற வங்களில் முதலீடுகள் செய்வதை தவிர்க்கவும். உடன் பிறந்தவர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு அல்லது பொருள் விரயம் ஏற்படும். காதல் திருமணத்திற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. ஆரோக்கியத்தை பேணுவது அவசியம். மகாளய பட்ச காலத்தில் துப்புரவு தொழிலாளர்களின் தேவை அறிந்து உதவவும்.