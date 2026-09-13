கும்பம் - வார பலன்கள்

கும்பம்- 2026 வார ராசிபலன் 13.9.2026 முதல் 19.9.2026 வரை

பலருக்கு வெளியூர், வெளிநாட்டிற்கு சென்று பிழைப்பு நடத்தும் சூழ்நிலை உண்டாகும்.
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கும்பம்

புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் வாரம். பாக்கிய ஸ்தான அதிபதி சுக்கிரன் ஆட்சி பலம் பெறுகிறார். சிந்தனைகளின் போக்கில் மாற்றங்கள் உண்டாகும். எண்ணற்ற புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். கடின உழைப்பு லாபத்தை ஈட்டித்தரும். தொழிலில் கூட்டாளிகளால் சாதகமான சூழல் ஏற்பட்டு தனலாபம் அடைவீர்கள். உள்நாட்டு பணம், வெளிநாட்டு பணம் என உங்கள் கையில் தாராளமாக பணம் புழங்கும். எதிர்பாராத சில விரயங்கள் ஏற்பட்டாலும் இது நல்ல எதிர்காலத்திற்கான அஸ்திவாரமாக அமையும். வாழ்நாள் லட்சியமான கவுரவப் பதவிகள் தேடி வரும். திருமண முயற்சிகள் வெற்றியில் முடியும். குரு மற்றும் ராகு கேதுக்கள் சொத்துகள் தொடர்பான விசயத்தில் சிறு மன உளைச்சலைத் தரலாம். சுய ஜாதக தசா புக்திக்கு ஏற்ப வீடு, வாகன முயற்ச்சியில் ஈடுபடுவது நல்லது. 13.9.2026 அன்று பின்னிரவு 1.26 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் எதிரிகளையும், நம்பிக்கை துரோகிகளையும் அடையாளம் காண்பிப்பார்கள். பலருக்கு வெளியூர், வெளிநாட்டிற்கு சென்று பிழைப்பு நடத்தும் சூழ்நிலை உண்டாகும். சுப பலன்களை அதிகரிக்க, தினமும் பால முருகனை வழிபடவும்.

`பிரசன்ன ஜோதிடர்'

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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