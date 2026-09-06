கும்பம்- வார ராசிபலன் 06.09.2026 முதல் 12.09.2026 வரை

எதிர்பார்த்த நல்ல செய்தி கிடைக்கும் வாரம். 5,8ம் அதிபதியான புதன் உச்சம் பெறுவதால் சுப பலன்கள் கூடிவரும். திருமணம் குழந்தை பிராப்தம் போன்றவற்றில் நிலவிய தடை தாமதங்கள் அகலும். குல தெய்வ அருள் கடாட்சம் கிடைக்கும். ஆன்மீக பயணங்கள் அதிகமாக மேற்கொள்வீர்கள். அதிக சம்பளத்திற்கு ஆசைப்பட்டு வேலை மாற்றம் செய்யக் கூடாது. ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு பல மடங்கு நன்மையான பலன்கள் நடக்கும். வருமானம் உயரும். விண்ணப்பித்த வீடு வாகன கடன் கிடைக்கும். நிரந்தரமற்ற வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பணி நிரந்தரமாகும். வீண் அலைச்சலைத் தவிர்ப்பது நல்லது. செலவு குறையும் சேமிப்பு உயரும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் தென்படும். சில மறைமுக எதிர்ப்புகள், போட்டிகளை சந்திக்க நேர்ந்தாலும் வெற்றி உறுதி. 11.9.2026 இரவு 7.08 க்கு சந்திராஷ்டமம் ஆரம்பிப்பதால் ஞாபக சக்தி குறைவு உண்டாகும் உறவுகளுக்காக சூழ்நிலைக் கைதியாக வாழும் நிலை இருக்கும். பிரதோஷத்தன்று விரதம் இருந்து உணவு தானம் வழங்குவதால் வாழ்க்கையில் எந்தவித தடங்கலும் வராது.