நிம்மதியான வாரம். ராசிக்கு குரு மற்றும் செவ்வாயின் பார்வை உள்ளது. ராசியை விட்டு ராகு பகவான் வெளியேறி விட்டார். மனப்போராட்டங்கள் விலகும். மனக்கவலைகள் நீங்கி புத்துணர்ச்சி உண்டாகும். திறமைகளின் மூலம் பணியில் பொறுப்புகள் உயரும். சமூகச்சேவை புரிபவர்களுக்கு சாதகமான சூழல் உண்டாகும். நன்மைகளே மிகுதியாக நடக்கும், எனினும் 2ல் சனி பகவான் வக்ரமாக இருப்பதால் சொல்லாலும் செயலாலும் ஒன்றுபட வேண்டும். வாகன வசதிகள் மேம்படும். புதிய பொருட்சேர்க்கை மகிழ்ச்சி தரும். உறவினர்களின் மூலம் ஆதரவான சூழல் ஏற்படும். திருமணத்தடை அகலும். 2.12.2026 அன்று பகல் 2.59 முதல் 4.12.2026 அன்று இரவு 11.03 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் அயராத உழைப்பும் மற்றும் தீவிர முயற்சியால் மட்டுமே சாதகமான பலனை அடைய முடியும். பெண்களுக்கு அதீத வேலை பளுவால் களைப்பு அதிகரிக்கும். மன அழுத்தத்திற்கு அது முக்கிய காரணமாக இருக்கும். காவல் தெய்வங்களை சரணாகதியடைந்து வழிபட கடன், உத்தியோகம், நோய் தொடர்பான பிரச்சனைகள் இருந்த சுவடு தெரியாது.