கும்பம்- 2026 வார ராசிபலன் 11.10.2026 முதல் 17.10.2026 வரை

சுமாரான வாரம். ராசியில் உள்ள ராகுவிற்கு செவ்வாயின் எட்டாம் பார்வை உள்ளது. பேச்சுகளில் அனுபவம் வெளிப்படும். அதிக உற்சாகமாக இருந்தாலும் உடன் பிறந்தவர்கள் தொடர்பான சில மன உளைச்சல் இருக்கும். சொத்து தகராறு, கருத்து வேறுபாடு போன்றவற்றை சந்திக்க நேரும். பகைகளை வெல்லும் திறன் ஏற்படும். நேர்மையாகவும் கடுமையாகவும் உழைத்தாலும் மேலதிகாரியால் தொந்தரவு கூடும். கண் துடைப்பிற்கான பதவி உயர்வே தவிர பிரயோஜனம் எதுவும் இருக்காது. வாழ்க்கையை பாதிக்கும் தடாலடியான முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்கவும். 11.10.2026 அன்று காலை 10.4 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் வீண் செலவுகளை குறைத்து வருமானத்திற்கு ஏற்ப திட்டமிட்டு அகலக்கால் வைக்காமல் நிதானமாக செயல்பட்டால் கடன் இல்லாமல் சமாளிக்க முடியும். புதிய நட்பால் சில சங்கடங்கள் நேரலாம் என்பதால் எச்சரிக்கை தேவை. நவராத்திரி காலங்களில் முதிர்ந்த சுமங்கலிகளிடம் ஆசி பெறவும்.