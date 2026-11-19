நம் சமூகத்தில் காலங்காலமாகத் திருமணம் என்று வரும்போது மணமகன், மணமகளை விட வயதில் மூத்தவராக இருக்க வேண்டும் என்ற எழுதப்படாத விதி பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. வயது வித்தியாசத்தின் முக்கியத்துவம் என்பது திருமணத்தில் புரிதல், பக்குவம் மற்றும் சமநிலைக்காக 3 முதல் 5 வயது வரை வித்தியாசம் இருப்பது நல்லது எனப் பலர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
சிலர் ஆண்களுக்கு 25-27 மற்றும் பெண்களுக்கு 23-25 (அல்லது 22-24) என்ற வயது வரம்புகளையும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் மன முதிர்ச்சி மற்றும் வயதாகும் தன்மை வெவ்வேறு விதமாக இருப்பதாகப் பலரும் பேசியுள்ளனர். திருமணத்திற்கு முன் பொருளாதார நிலைத்தன்மையை உருவாக்கவும், குடும்பப் பொறுப்புகள் மற்றும் உடன்பிறந்தவர்களின் கடமைகளை முடிக்கவும் குறிப்பிட்ட வயது உதவுகிறது.
மேலும், சட்டப்பூர்வத் திருமண வயது மற்றும் குழந்தைத் திருமணத்தைத் தவிர்ப்பது, மாறிவரும் காலச்சூழல், காதல், சுயவிருப்பத் திருமணங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட சூழ்நிலைகளால் வயது வித்தியாசம் அனைவருக்கும் கட்டாயமில்லை. சம வயது பொருந்தும் என்றும், இன்றைய உறவுமுறைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருவதாகவும் ஒரு கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.ஆனால், இன்றைய நவீன காலகட்டத்தில் இந்தக் கருத்து எந்த அளவிற்குப் பொருந்தும்? திருமண வாழ்க்கைக்கு வயது வித்தியாசம் அவசியமா அல்லது மனப்பொருத்தம் மட்டும் போதுமா? என்பதைப் பற்றி மாலைமலர் சார்பில் எடுக்கப்பட்ட செய்தி தொகுப்பை விரிவாகப் பார்ப்போம்.