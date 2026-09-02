இனி ஐ.ஓ.எஸ்.-இலும் AI Content Label - வாட்ஸ்அப் கொண்டுவரும் புது மாற்றம்

உலகின் முன்னணி குறுந்தகவல் செயலி வாட்ஸ்அப் தனது ஐ.ஓ.எஸ். வெர்ஷனின் சேனல் அப்டேட்களில் ஏ.ஐ. உள்ளடக்க லேபெல் வழங்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதன் மூலம், செயற்கை நுண்ணறிவு கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட அல்லது திருத்தப்பட்ட மீடியாவை அடையாளம் காண அட்மின்களுக்கு ஒரு வழி கிடைக்கும்.
இந்த அம்சம் சில பீட்டா பயனர்களுக்கு கிடைக்கத் தொடங்கியுள்ளது. முன்னதாக ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷனில் இதேபோன்ற அம்சம் வெளியான நிலையில் தற்போது ஐ.ஓ.எஸ். வெர்ஷனிலும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இதுபோன்ற லேபிளிங் சட்டப்பூர்வமாகத் தேவைப்படும் நாடுகளில், AI வெளிப்படுத்தல் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய சேனல் அட்மின்களுக்கு உதவக்கூடும். வாட்ஸ்அப் இன்னும் இந்த அம்சத்தை அனைத்து பயனர்களுக்கும் வழங்கவில்லை, தற்போது இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அக்கவுண்ட்களுக்கு மட்டுமே வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
WABetaInfo வெளியிட்டுள்ள தகவல்களின்படி, வாட்ஸ்அப் தனது 26.34.10.70 வெர்ஷனில், TestFlight வழியாக சில ஐ.ஓ.எஸ். பீட்டா பயனர்களுக்கு ஏ.ஐ. உள்ளடக்க லேபிள் அம்சத்தை வெளியிட்டு வருகிறது. இந்த அம்சம், செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட அல்லது திருத்தப்பட்ட மீடியாவை கொண்ட பதிவுகளை அடையாளம் காண சேனல் அட்மின்களை அனுமதிக்கிறது.
சேனல் அப்டேட்டின் கான்டெக்ஸ்ட் மெனுவில் அட்மின்கள் இந்த ஆப்ஷனை காண முடியும். ஏ.ஐ. உள்ளடக்க லேபிளை தேர்ந்தெடுத்து உறுதிப்படுத்திய பிறகு, அது அப்டேட்டில் சேர்க்கப்பட்டுவிடும், மேலும் அதை நீக்க முடியாது. மற்ற அட்மின்கள் உட்பட, சேனலை பார்க்கும் அனைவருக்கும் இந்த லேபிள் தெரியும் எனக் கூறப்படுகிறது.
ஏ.ஐ. உள்ளடக்க லேபிள்:
மெட்டா ஏ.ஐ., சாட்ஜிபிடி மற்றும் ஜெமினி உள்ளிட்ட எந்தவொரு ஏஐ சேவையை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட அல்லது மாற்றியமைக்கப்பட்ட படங்கள், வீடியோக்கள் மற்றும் பிற மீடியாக்களை இந்த லேபிள் உள்ளடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், வாட்ஸ்அப் சில ஏ.ஐ.-உருவாக்கிய மீடியாக்களை தானாகவே கண்டறிந்து லேபிளை சேர்க்கக்கூடும்.
சில நாடுகளில், சேனல் அட்மின்கள் ஏ.ஐ. மூலம் உருவாக்கப்பட்ட மீடியாவை வெளியிட சட்டப்படி கடமைப்பட்டுள்ளனர். இந்த அம்சம் கிடைக்கும்போது, இந்த தேவை குறித்து அட்மின்களுக்கு தெரிவிக்கும் ஒரு பேனரை வாட்ஸ்அப் சேனல் இன்டர்ஃபேசின் மேற்பகுதியில் காண்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கணக்கிற்கு இந்த அம்சம் செயல்படுத்தப்பட்ட பின்னரே அந்த பேனர் தோன்றும்.
முக்கிய நோக்கம்:
குறிப்பாக உருவாக்கப்பட்ட படங்கள் அல்லது காணொளிகள் யதார்த்தமாக தோன்றும் போது, செயற்கை நுண்ணறிவால் உருவாக்கப்பட்ட அல்லது திருத்தப்பட்ட ஊடகங்களை உண்மையான உள்ளடக்கத்தில் இருந்து வேறுபடுத்தி அறிய பின்தொடர்பவர்களுக்கு உதவுவதே இந்த அறிவிப்பின் நோக்கமாகும்.