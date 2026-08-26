பாதுகாப்பு விவகாரத்தில் கூடுதல் அம்சங்களை அறிமுகப்படுத்திய வாட்ஸ்அப்

பயனர் அக்கவுண்ட் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துதல், அங்கீகார முறைகளை விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் தேவையற்ற உள்வரும் அழைப்புகளை தடுத்தல் ஆகியவற்றை நோக்கமாக கொண்ட தொடர்ச்சியான புதிய பாதுகாப்பு சார்ந்த அப்டேட்களை வாட்ஸ்அப் அறிவித்துள்ளது.
ஒரு பில்லியனுக்கும் அதிகமான பயனர்கள் தற்போது அங்கீகாரத்திற்காக பாஸ்வொர்டு (Password) பயன்படுத்துகின்றனர் என்று வாட்ஸ்அப் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து, விரிவான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுடன் புதிய அப்டேட்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
கைரேகை, முக அங்கீகாரம் போன்ற பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரம் அல்லது சாதனத்தின் லாக் ஸ்கிரீன்ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி பயனர்கள் உள்நுழைய அனுமதிக்கும் பாஸ்வொர்டுகள், SMS சரிபார்ப்பு குறியீடுகளின் தேவையை நீக்குகின்றன. சமீபத்திய அப்டேட் மூலம், வாட்ஸ்அப் இப்போது ஒரே கணக்கில் பல பாஸ்வொர்டுகளை சேர்க்க அனுமதிக்கிறது.
இந்த மாற்றம், ஐ.ஓ.எஸ். மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்கள் போன்ற வெவ்வேறு இயங்குதளங்களில் இயங்கும் பயனர்களுக்கு ஏற்றவாறு, அவர்கள் பயன்படுத்தும் வன்பொருளை பொருட்படுத்தாமல் பாதுகாப்பான பயோமெட்ரிக் அணுகலை அனுமதிக்கிறது. பயனர்கள் இந்த அம்சத்தை செட்டிங்ஸ் > அக்கவுண்ட் > பாஸ்கீஸ் (Settings > Account > Passkeys) மூலம் செயல்படுத்தலாம்.
வாட்ஸ்அப் அதன் 2-ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் கட்டமைப்பையும் அப்டேட் செய்துள்ளது. முன்பு ஆறு இலக்க எண் PIN-க்கு மட்டுமே வரையறுக்கப்பட்டிருந்த 2-ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன், இப்போது சிறப்பு எழுத்துக்களுடன் கூடிய முழுமையான எழுத்து-எண் கடவுச்சொற்களையும் ஆதரிக்கிறது.
மோசடி மற்றும் தேவையற்ற அழைப்புகளைத் தடுக்கும் வகையில், ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களில் சேமிக்கப்படாத தொடர்புகளில் இருந்து வரும் அழைப்புகளுக்கு வாட்ஸ்அப் சூழல் சார்ந்த தகவல்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அறியாத எண்ணில் இருந்து அழைக்கும்போது, அழைப்பிற்கு பதிலளிப்பதற்கு முன்பு, பின்வரும் தொடர்புடைய விவரங்களை இடைமுகம் காண்பிக்கிறது:
தொலைபேசி எண்ணின் நாட்டுக் குறியீடு அல்லது தோற்றம்
பெறுநருக்கும் அழைப்பவருக்கும் இடையில் பகிரப்படும் எந்தவொரு பொதுவான குழுக்களும்
பயனர்கள் தாமாக முன்வந்து வரும் அழைப்புகளை, அழைப்பை ஏற்பதற்கு முன்பாகவே அவற்றை மதிப்பிடுவதற்கும், சாத்தியமான மோசடி முயற்சிகளை அடையாளம் காண உதவும் வகையில் இந்தக் கூடுதல் தகவல் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.