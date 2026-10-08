வாட்ஸ்அப் செயலியில் புதிய Contacts ஆப்ஷன் - விரைவில் வெளியாகும் புது அப்டேட்

வாட்ஸ்அப் செயலியில் விரைவில் காண்டாக்ட்ஸ்களுக்கென (Contacts) ஒரு பிரத்யேக பிரிவு வரக்கூடும். பயனர்கள் தங்களுக்கு வேண்டிய நபர்களை விரைவாக கண்டறிய உதவும் ஒரு புதிய 'காண்டாக்ட்ஸ்' (Contacts) பகுதியை உருவாக்கி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆன்லைனில் இருக்கும் பயனர்களைக் காட்டும் ஒரு பச்சை நிறக் குறியீட்டையும் இது கொண்டிருக்கக்கூடும்.
இந்த காண்டாக்ட்ஸ் பகுதியில் பிறந்தநாள் நினைவூட்டல்கள் காட்டப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அம்சம் தற்போது ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷனுக்காக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது, மேலும் இது பீட்டா சோதனையாளர்களுக்கு இன்னும் கிடைக்கவில்லை.
WABetaInfo வெளியிட்டுள்ள தகவல்களின் படி, வாட்ஸ்அப் தனது ஆண்ட்ராய்டு செயலியில் அனைத்து காண்டாக்ட்ஸ்களையும் ஒன்றாக கொண்டுவரும் புதிய பகுதியை சோதனை செய்து வருகிறது . இந்த பகுதி, பயனர்கள் தங்கள் காண்டாக்ட்ஸ்களை ஒரே திரையில் கண்டறியவும், யார் ஆன்லைனில் இருக்கிறார்கள் என்பதை காட்டவும், பிறந்தநாள் நினைவூட்டல்களைச் சரிபார்க்கவும், மேலும் புதிய நபர்களை வாட்ஸ்அப்பிற்கு அழைக்கவும் உதவக்கூடும்.
காண்டாக்ட்ஸ் பிரிவின் மேற்பகுதியில், நபர்களின் பெயர், தொலைபேசி எண் அல்லது பயனர் பெயரை பயன்படுத்தி அவர்களை கண்டறிய ஒரு சர்ச் பார் இடம்பெறும் என்று கூறப்படுகிறது.
காண்டாக்ட்ஸ் பட்டியலை செயல்பாட்டின் அடிப்படையிலோ அல்லது அகரவரிசையிலோ வரிசைப்படுத்தலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. செயல்பாட்டின் அடிப்படையிலான தேர்வு, தற்போது இணையத்தில் இருக்கும் தொடர்புகளை மேற்பகுதியில் வரிசைப்படுத்தும். அகரவரிசை அடிப்படையிலான தேர்வு, முழு பட்டியலையும் பெயரின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தும்.
ஒருவர் ஆன்லைனில் இருக்கும்போது, அவருடைய சுயவிவர படத்தில் ஒரு பச்சை நிறப் புள்ளியை வாட்ஸ்அப் காண்பிக்கும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆஃப்லைனில் உள்ள தொடர்புகளுக்கு, பயனர் 'கடைசியாகப் பார்த்தது' (Last Seen) என்ற நிலையை மறைக்காத பட்சத்தில், அந்த செயலி அவர்களின் கடைசியாக பார்த்த தகவலை காண்பிக்கும்.
காண்டாக்ட்ஸ் (Contacts) பகுதியில் பிறந்தநாள் நினைவூட்டல்கள் இடம்பெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு தொடர்புக்குப் பிறந்தநாள் வரும்போது, வாட்ஸ்அப் அவர்களின் பெயருடன் 'இன்று பிறந்தநாள்' என்ற செய்தியையும், ஒரு கேக் எமோஜியையும் காண்பிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம், பயனர்கள் தனிப்பட்ட உரையாடல்களை சரிபார்க்காமலேயே ஒரு உரையாடலை தொடங்க முடியும்.
காண்டாக்ட்ஸ் பகுதியில், மெட்டா ஏ.ஐ.-ஐ அணுகுவதற்கான இணைப்பும் இடம்பெறலாம். இது பெரும்பாலும் காண்டாக்ட்ஸ் பட்டியலுக்கு கீழே தோன்றும். அதே சமயம், கீழே உள்ள “நண்பரை அழைக்கவும்” என்ற விருப்பம், இன்னும் வாட்ஸ்அப்பைப் பயன்படுத்தாத நபர்களுடன் அழைப்பு இணைப்பை பகிர்ந்துகொள்ள பயனர்களை அனுமதிக்கக்கூடும்.
ஆண்ட்ராய்டுக்கான காண்டாக்ட்ஸ் பகுதி, பீட்டா திட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கவில்லை. வாட்ஸ்அப் இதை எதிர்கால அப்டேட்களில் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கலாம்.