பிராண்ட் தோற்றத்தை மாற்றிய வோடபோன் ஐடியா

வோடபோன் ஐடியா (Vi), தனது பிராண்ட் அடையாளத்தை புதுப்பிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. அதன் முக்கிய பிராண்ட் லோகோ, லோகோ வடிவமைப்பின் மேற்பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு ஆற்றல்மிக்க, முப்பரிமாண கோளமாக மாற்றியமைத்துள்ளது.
வி நிறுவனம் தனது அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கு தன்னை தயார்படுத்திக்கொள்ளும் வேளையில், இந்த மாற்றம் அதிக ஆழம், இயக்கம் மற்றும் ஒரு முன்னோக்கிய கண்ணோட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் நோக்கம் கொண்டது.
லோகோ மாற்றத்துடன், வி நிறுவனம் தனது வரவிருக்கும் விளம்பர பிரச்சாரத்திற்கு நடிகர் ஷாருக் கானை பிராண்ட் தூதராக அறிவித்துள்ளது. இந்தப் பிரச்சாரம் “Vi மாறுகிறது… தயாராக இருங்கள்” (Vi is changing… be ready) என்ற தலைப்பில் அமையவுள்ளது.
இந்த விளம்பர முன்னெடுப்பானது, வரும் வாரங்களில் வெளியிடப்படவுள்ள பரந்த அளவிலான செயல்பாட்டு மற்றும் சேவை சார்ந்த மேம்படுத்தல்களுக்கான ஒரு முன்னோட்டமாக அமைகிறது.
இந்த புதுப்பிக்கப்பட்ட அடையாளம், வி நிறுவனத்தின் நிறுவப்பட்ட காட்சி மொழியில் இருந்து ஒரு முழுமையான விலகலாக இல்லாமல், ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியை குறிக்கிறது. அதன் மைய வரைகலை கூறினை ஒரு முப்பரிமாண கோளமாக மாற்றுவதன் மூலம், இந்நிறுவனம் தற்போதுள்ள பிராண்ட் அங்கீகாரத்தை தக்கவைத்து கொள்வதோடு, மேலும் நவீனமான, ஆற்றல்மிக்க ஒரு ஆளுமையையும் வெளிப்படுத்த நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.
செயல்பாட்டு ரீதியாக, இந்த மேம்படுத்தல், ஒரு வழக்கமான தொலைத்தொடர்பு வழங்குநர் என்ற நிலையில் இருந்து ஒரு பரந்த டிஜிட்டல் மற்றும் இணைப்பு பங்காளராக மாறுவதற்கான வி-இன் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளுடன் ஒத்துப்போகிறது. இந்த முன்னெடுப்பு, அதன் முக்கிய அடிப்படைகளை வலுப்படுத்தி, பிணைய விரிவாக்கம், சேவை புத்தாக்கம் மற்றும் வாடிக்கையாளர் அனுபவம் உள்ளிட்டவற்றில் கவனம் செலுத்தும் என்று அந்நிறுவனம் தெரிவித்தது.
புதுப்பிக்கப்பட்ட பிராண்டிங் மற்றும் வடிவமைப்பு அம்சங்கள், செப்டம்பர் 1 முதல் அனைத்து நுகர்வோர் தொடர்பு தளங்களிலும் படிப்படியாக ஒருங்கிணைக்கப்படும். இந்த செயலாக்கம், வி-இன் டிஜிட்டல் தளங்கள், சில்லறை விற்பனை கடைகளின் வலையமைப்பு, நேரடி விளம்பர பொருட்கள் மற்றும் நாடு தழுவிய வரவிருக்கும் சந்தைப்படுத்தல் தகவல்தொடர்புகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.