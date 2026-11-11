பயனர்களுக்கு இலவச ரீசார்ஜ் வழங்கும் ரிலையன்ஸ் ஜியோ

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் ஜியோ, தற்போது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திட்டங்களில் ரீசார்ஜ் செய்யும் பயனர்களுக்கு ஒரு இலவச ரீசார்ஜை வழங்குகிறது. இந்த சலுகையை ஏர்டெல் நிறுவனமும் வழங்குகிறது.
தற்போது இந்தச் சலுகையின் கீழ் ரூ.299 மற்றும் ரூ.399 திட்டங்கள் உள்ளன. ரூ.299 மற்றும் ரூ.349 திட்டங்கள் இந்தியா முழுவதும் உள்ள அனைத்து தொலைத்தொடர்பு வட்டங்களிலும் நுகர்வோருக்குக் கிடைக்கின்றன.
ரிலையன்ஸ் ஜியோவின் ரூ.299 திட்டத்தில் தினசரி 1.5 ஜிபி டேட்டா, அன்லிமிட்டெட் வாய்ஸ் காலிங் மற்றும் ஒரு தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ் ஆகியவை அடங்கும். இந்த திட்டத்துடன், ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் ஜியோ டிவி மற்றும் ஜியோஏஐகிளவுட் சந்தாக்களை வழங்குகிறது.
இந்த திட்டத்தின் வேலிடிட்டி காலம் 28 நாட்கள் ஆகும். இந்த திட்டத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான சராசரி தினசரி செலவு ரூ.10.68 ஆகும்.
ரிலையன்ஸ் ஜியோவின் ரூ.349 திட்டத்தில் அன்லிமிட்டெட் வாய்ஸ் காலிங், தினசரி 2 ஜிபி டேட்டா மற்றும் 100 எஸ்எம்எஸ் ஆகியவை அடங்கும். இந்த திட்டத்துடன் வழங்கப்படும் OTT (ஓவர்-தி-டாப்) நன்மை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் மொபைல் ஆகும் . மேலும், 50ஜிபி இலவச ஜியோ ஏஐ கிளவுட் (JioAICloud) ஸ்டோரேஜ் வசதியும் உள்ளது.
இந்தத் திட்டத்துடன், பயனர்களுக்கு ரூ.1,590 மதிப்புள்ள கேன்வா ப்ரோ லைட் 12 மாதங்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. ஜியோ டிவி மற்றும் ஜியோ ஏஐ கிளவுட் சந்தாக்களும் உள்ளன.
ரிலையன்ஸ் ஜியோ இந்த இரண்டு ப்ரீபெய்ட் திட்டங்களை வழங்குகிறது, இதன் மூலம் பயனர்கள் ஒரு ரீசார்ஜை இலவசமாகப் பெறலாம். இந்த இலவச ரீசார்ஜ் சலுகை இப்போது MyJio செயலியில் காணப்படுகிறது. ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் இப்போது இந்த ரீசார்ஜ்களை இலவசமாக வழங்கினாலும், அவை ஒரு பயனருக்கான சராசரி வருவாய் (ARPU) வளர்ச்சியில் நிச்சயமாக ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.