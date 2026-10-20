மனித உருவ ரோபோ உருவாக்கும் ஓபன்ஏஐ

செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரிகளை உருவாக்குவதில் ஓபன்ஏஐ (OpenAI) ஒரு முன்னணி நிறுவனம் ஆகும். தற்போது, அந்நிறுவனம் மனித உருவ ரோபோக்கள் துறையிலும் நுழைய விரும்புவதாக தெரிகிறது.
ஓபன்ஏஐ நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி சாம் ஆல்ட்மேன், தங்கள் நிறுவனம் மனித உருவ ரோபோக்களை உருவாக்கும் பணிகளி ஈடுபட்டு வருவதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். மேலும் அவற்றில் ஒன்றின் முதல் தோற்றத்தை நீங்கள் மிக விரைவில் காணலாம்.
சோர்சஸ் பாட்காஸ்டில் பேசிய ஆல்ட்மேன், உலகம் மனிதர்களுக்காகவே சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார். "உலகம் பெரும்பாலும் மக்களுக்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வடிவமைப்புடன் பொருந்துவது நன்றாகத் தெரிகிறது," என்று அவர் கூறினார்.
அதாவது, வேறு எந்த வடிவத்தையும் விட, ஒரு மனித உருவ ரோபோவே சுற்றி நகர்வதற்கும், கதவுகள் மற்றும் கருவிகள் போன்ற பொருட்களுடன் ஊடாடுவதற்கும் மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கும் என்று சாம் ஆல்ட்மேன் நம்புகிறார்.
"2027-ல் ஓபன்ஏஐ நிறுவனத்தின் மனித உருவ ரோபோவின் அருமையான செயல்விளக்கம் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். இன்னும் சில ஆண்டுகளுக்குத் தெருக்களில் ரோபோக்கள் நடமாடும் என்று நான் நினைக்கவில்லை," என்று அவர் ஃபார்ச்சூன் பத்திரிகையிடம் கூறினார்.
இந்த மனித உருவ ரோபோ எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்த எந்த விவரங்களை ஓபன்ஏஐ தலைமை நிர்வாக அதிகாரி வெளியிடவில்லை என்றாலும், அந்த ரோபோவின் உள்ளே என்ன இருக்கிறது என்பதுதான் மிகவும் முக்கியம் என்று அவர் வலியுறுத்தினார். சாம் ஆல்ட்மேனின் கூற்றுப்படி, ரோபோவின் வடிவமைப்பு விவரங்களை விட, "அந்த ரோபோவை இயங்க வைக்கும் மூளையை உண்மையில் கண்டறிவதுதான் முக்கியம்."
ஒரு மனித உருவ ரோபோவில் இயங்கும் கைகள், கால்கள் மற்றும் விரல்கள் உட்பட பல பாகங்கள் உள்ளன. ஆனால் அந்த ரோபோ பொதுவாக, கேமராக்கள் மற்றும் சென்சார்களில் இருந்து வரும் தரவுகளை செயலாக்கி, இயக்கங்களை திட்டமிட்டு செயல்படுத்தக்கூடிய செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரிகளை சார்ந்திருக்கிறது .
ரோபோக்களுக்குத் தேவையான செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரிகளை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்துவதற்காக, ஓபன்ஏஐ நிறுவனம் கடந்த ஆண்டு ஒரு மனித உருவ ரோபோ ஆய்வகத்தை அமைத்ததாக கூறப்படுகிறது.