மெட்டா நிறுவனத்திற்கு 25 பில்லியன் டாலர் அபராதம் விதித்து மெக்சிகோ நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

டொனால்டு டிரம்பின் 2016 அதிபர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட ஒரு அரசியல் ஆலோசனை நிறுவனம், மில்லியன் கணக்கான ஃபேஸ்புக் பயனர்களின் தரவுகளை அவர்களின் அனுமதியின்றி பெற்றதாக கூறப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான வழக்கில் இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில் மெட்டா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நிறுவனம் நுகர்வோரைத் தவறாக வழிநடத்தியதாக நடுவர் குழு கண்டறிந்ததை அடுத்து, நியூ மெக்சிகோவில் உள்ள ஒரு நீதிபதி புதன்கிழமை அன்று அந்நிறுவனத்திற்கு 25 பில்லியன் டாலர் செலுத்த உத்தரவிட்டார்.
பிரிட்டிஷ் அரசியல் ஆலோசனை நிறுவனமான கேம்பிரிட்ஜ் அனலிடிகா, ஒரு மூன்றாம் தரப்பு செயலி மூலம் சுமார் 87 மில்லியன் ஃபேஸ்புக் பயனர்களிடம் இருந்து தனிப்பட்ட தரவுகளை சேகரித்தது என்ற தகவல்கள் வெளியானதை தொடர்ந்து, மாநிலத்தின் தலைமை வழக்கறிஞர் 2021-இல் மெட்டா மீது வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
நியூ மெக்சிகோவில் உள்ள ஃபேஸ்புக் பயனர்களிடம், அவர்களின் தரவுகளை யார் அணுகலாம் என்பது குறித்தும், தளத்தில் பதிவிடப்படும் வெறுப்பு பேச்சு மற்றும் தவறான தகவல்களை நிறுவனம் எவ்வாறு கையாளுகிறது என்பது குறித்தும், மற்றும் பிற உள் கொள்கைகள் குறித்தும் மெட்டா நிறுவனம் பொய் கூறியதாக மாநில அரசு குற்றம் சாட்டியது.
பயனர்களின் தனிப்பட்ட தரவுகளை மூன்றாம் தரப்பினர் பரவலாக அணுக முடியும் என்பதை அந்நிறுவனம் அறிந்திருந்தது என்றும், தனது லாபத்திற்கு அது சாதகமாக இருந்தபோது வெறுப்புப் பேச்சையோ அல்லது பிற தீங்கு விளைவிக்கும் உள்ளடக்கத்தையோ அது பொறுத்துக்கொண்டது என்றும் மாநில அரசு கூறியது.
செப்டம்பர் 25 அன்று, அந்தப் பிரச்சினைகள் தொடர்பாக நிறுவனமும் அதன் தலைமையும் தெரிவித்த 29 அறிக்கைகளில் 26 தவறானவை என்று நடுவர் குழுவினர் கண்டறிந்தனர். ஒவ்வொரு தவறான அறிக்கையையும் கேட்டறிந்த ஃபேஸ்புக் பயனர்கள் அல்லது நியூ மெக்சிகோ குடியிருப்பாளர்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில், அந்நிறுவனம் நியூ மெக்சிகோவின் நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டங்களை 43 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக மீறியுள்ளது என்றும் அவர்கள் கூறினர்.
ஒவ்வொரு விதிமீறலுக்கும் 5,000 டாலர் வரை அபராதம் விதிக்க மாநில சட்டம் அனுமதிக்கிறது என்றும், அந்த பணம் முழுவதும் நியூ மெக்சிகோவின் பள்ளி கல்வி அமைப்புக்கு செல்ல வேண்டும் என்றும் நியூ மெக்சிகோ தலைமை வழக்கறிஞர் ரவுல் டோரெஸ் தீர்ப்புக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.