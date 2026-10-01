6 மாத அன்லிமிட்டெட் கால், ரூ. 1499-க்கு ஜியோபாரத் 4ஜி போன்கள் - ஜியோ அதிரடி அறிவிப்பு

இந்தியாவில் தனது 10-வது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடும் விதமாக, ஜியோ நிறுவனம் தனது ஜியோபாரத் ஃபீச்சர் போன்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கால சலுகையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின்படி, 4ஜி கைபேசியுடன் ஆறு மாத அன்லிமிட்டெட் அழைப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இது, நாட்டில் இன்னும் 2ஜி போன்களை பயன்படுத்தும் பயனர்களை இலக்காக கொண்டது என்று கூறப்படுகிறது. அழைப்புகள் மற்றும் டேட்டாவுடன் சேர்த்து, ஜியோபாரத் போன்கள் பயனர்களுக்கு பொழுதுபோக்கு, டிஜிட்டல் பணம் செலுத்துதல் போன்ற அம்சங்களை வழங்குகின்றன.
இந்த சலுகையானது, 2ஜி-யில் இருந்து 4ஜிக்கு மாறுவதை மிகவும் மலிவானதாக மாற்றும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் வழங்கப்படும் ரீசார்ஜ் பலன்கள், கைபேசியின் உண்மையான விலையை குறைக்கின்றன.
ஜியோவின் கூற்றுப்படி, ஆண்டுவிழா சலுகையின் கீழ் தகுதியான ஜியோபாரத் 4ஜி போன்கள் ரூ. 1,499-க்கு கிடைக்கின்றன. இதில் ஆறு மாத இலவச ரீசார்ஜ் பலன்களும் அடங்கும். இருப்பினும், எந்தெந்த ஜியோபாரத் மாடல்கள் இந்த சலுகைக்கு தகுதியானவை என்பதை அந்நிறுவனம் இன்னும் குறிப்பிடவில்லை.
இந்த விலையில் ஆறு மாத இலவச ரீசார்ஜ் பலன்கள், ஒவ்வொரு மாதமும் 14ஜிபி டேட்டா மற்றும் வரம்பற்ற எச்டி வாய்ஸ் அழைப்புகள் ஆகியவை அடங்கும். இந்த சலுகை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மட்டுமே கிடைக்கும் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது.
மாதத்திற்கு சுமார் ரூ. 199 செலவழிக்கும் ஒரு 2ஜி பயனர், ஆறு மாதங்களில் ரீசார்ஜ்களுக்காக மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ரூ. 1,200 செலுத்துவார் என்று ஜியோ கூறுகிறது. ரூ. 1,499 பேக்கேஜில் அதே காலத்திற்கான இணைப்பு வசதி உள்ளதால், கைபேசியின் உண்மையான விலை ரூ. 299 ஆக இருக்கும் என ஜியோ குறிப்பிடுகிறது.
2ஜி-யில் இருந்து 4ஜிக்கு மாறுவதை மேலும் மலிவானதாக மாற்றுவதற்காக, இந்நிறுவனம் பண்டிகை காலத்தில் இந்த சலுகையை அறிமுகப்படுத்துகிறது.
ஜியோபாரத் தொலைபேசிகள், ஜியோடிவி, ஜியோஹாட்ஸ்டார் மற்றும் அதன் இசை சேவைகள் உள்ளிட்ட ஜியோவின் பொழுதுபோக்கு சேவைகளுக்கான அணுகலுடன் வருகின்றன. ஜியோடிவி 500-க்கும் மேற்பட்ட தொலைக்காட்சி சேனல்களை வழங்குகிறது, அதே நேரத்தில் ஜியோஹாட்ஸ்டார் நேரலை கிரிக்கெட், திரைப்படங்கள் மற்றும் பிற பொழுதுபோக்கு உள்ளடக்கங்களை வழங்குகிறது. இந்த தொலைபேசிகள் மில்லியன் கணக்கான பாடல்களுக்கான அணுகலையும் வழங்குகின்றன.
ஜியோபாரத் சாதனங்கள், ஜியோபே வழியாக யுபிஐ பணம் செலுத்துதலையும், பணம் செலுத்தல் எச்சரிக்கைகள் மற்றும் சவுண்ட் பாக்ஸ் செயல்பாடுகளையும் ஆதரிக்கின்றன. குடும்பங்களுக்காக, இந்நிறுவனம் பாதுகாப்பான அழைப்பு அம்சங்களுடன் கூடிய ஜியோ சேஃப்டி ஷீல்டை வழங்குகிறது.
ஆண்டுவிழாச் சலுகைக்கு எந்தெந்த ஜியோபாரத் மாடல்கள் தகுதி பெறுகின்றன என்பதை ஜியோ குறிப்பிடவில்லை. இருப்பினும், அந்நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ள 2.4-இன்ச் திரை, 2,000mAh பேட்டரி மற்றும் 4ஜி இணைப்பு உள்ளிட்ட விவரக்குறிப்புகள், ஜியோபாரத் B1 மற்றும் ஜியோபாரத் B2 சாதனங்களின் அம்சங்களுடன் பொருந்துகின்றன.