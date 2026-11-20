இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் ஜியோ, தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு தினசரி 0.5ஜிபி டேட்டா மற்றும் அன்லிமிட்டெட் அழைப்புகளை அடங்கிய பிரீபெய்ட் திட்டத்தை வழங்குகிறது. இதில் சுவாரஸ்யமான விஷயம், இவை அனைத்தும் சேவை செல்லுபடியாகும் காலத்துடன் வருகின்றன.
இந்த திட்டத்தை பயன்படுத்துவதற்கான செலவு ஒரு நாளுக்கு வெறும் ரூ. 4.39 மட்டுமே. எனினும், இந்தியாவில் உள்ள பெரும்பாலான மக்களால் இந்த பிரீபெய்ட் திட்டத்தை ரீசார்ஜ் செய்ய முடியாது. ரூ.123 விலையில் வழங்கும் ஜியோ வழங்கும் இந்த பிரீபெய்ட் திட்டத்தின் வேலிடிட்டி 28 நாட்கள் ஆகும்.
இதனால், ஒரு நாளுக்கான கட்டணம் ரூ.4.39 ஆகிறது. இந்த ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் பயனர்களுக்கு தினசரி 0.5 ஜிபி டேட்டா, அன்லிமிட்டெட் வாய்ஸ் காலிங் மற்றும் 300 எஸ்எம்எஸ் ஆகியவை கிடைக்கின்றன. இந்த திட்டத்தின் எஸ்.எம்.எஸ். பலன்கள் மாதம் முழுவதும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், இந்த திட்டம் எல்லா வாடிக்கையாளர்களுக்கும் ஏற்றதல்ல.
ஜியோபோன் வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே இந்த திட்டத்தின் மூலம் ரீசார்ஜ் செய்ய முடியும். ஜியோபோன்கள் சிம் லாக் செய்யப்பட்டவை, மேலும் அந்த சாதனத்தின் பயனர்கள் ரூ.123 திட்டத்தின் மூலம் ரீசார்ஜ் செய்யலாம். ரூ.123 திட்டம் என்பது நுகர்வோருக்கான தொடக்க நிலை தேர்வாகும். வழக்கமான பலன்களை தவிர, பயனர்கள் ஜியோசாவன் மற்றும் ஜியோடிவிக்கான அணுகலையும் பெறலாம்.
இந்த சந்தாக்கள் கூடுதல் கட்டணம் ஏதுமின்றி ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஜியோபோன் பயனர்கள் யுபிஐ மூலம் பணம் செலுத்தலாம், தங்கள் சாதனத்திலேயே நேரடியாக நேரலை டிவியை பார்க்கலாம். இவை பரந்த மக்களுக்கு 4ஜி அணுகலை வழங்குவதற்காக ஜியோவால் வடிவமைக்கப்பட்ட பழைய பாணி கீபேட் சாதனங்கள் ஆகும்.
ரிலையன்ஸ் ஜியோ, ஜியோபோன் பயனர்களுக்காக ரூ.234, ரூ.369 மற்றும் ரூ.1234 விலைகளில் பல திட்டங்களையும் வழங்குகிறது. இந்த திட்டங்களின் சேவைக் காலம் மற்றும் அவற்றுடன் வரும் நன்மைகளைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, இவையும் மிகவும் மலிவானவை.