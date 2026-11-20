மெட்டா நிறுவனம் 'டைரக்ட்' என்ற புதிய செயலி மூலம் இன்ஸ்டாகிராம் மெசேஜிங் செயலிக்கு ஒரு தனி இடத்தை வழங்குகிறது. பயனர்கள் பிரதான இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தை திறக்க தேவையில்லாமல், இந்த செயலி தனிநபர் உரையாடல்கள் மற்றும் க்ரூப் சாட்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில், மக்கள் ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரி அல்லது தொலைபேசி எண்ணை மட்டும் பயன்படுத்தி இந்த புதிய செயலியில் பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
ஏற்கனவே இன்ஸ்டாகிராம் பயன்படுத்தும் பயனர்கள் தங்கள் உரையாடல்களை இரண்டு செயலிகளுக்கும் இடையில் ஒத்திசைக்கலாம். மேலும், டைரக்ட் செயலியானது வரைதல் கருவிகள், தனிப்பயன் ஸ்டிக்கர்கள், வாய்ஸ் எஃபெக்ட் மற்றும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சாட் தீம்களையும் சேர்க்கிறது.
இந்த நடவடிக்கை, முழுமையான சமூக வலைதள கணக்கு வைத்திருக்க விரும்பாதவர்களுக்கும் இன்ஸ்டாகிராம் செய்தியனுப்பும் வசதியை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
மெட்டா, இன்ஸ்டாகிராம் மெசேஜிங்கை அதன் பிரதான சமூக தளத்தில் இருந்து பிரித்து, இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு இல்லாதவர்களும் டைரக்ட் சேவையை பயன்படுத்த வழிவகை செய்கிறது.
மெட்டா நிறுவனம், உரையாடல்களை பிரதான சமூக ஊடக செயலிக்குள் வைத்திருக்காமல், அவற்றுக்கென ஒரு தனி இடத்தை வழங்கும் 'டைரக்ட்' என்ற இன்ஸ்டாகிராம் மெசேஜிங் செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. டைரக்ட், நீங்கள் ஒருவருடன் ஒருவர் மற்றும் குழுக்களாக உரையாட அனுமதிக்கிறது. மேலும், உங்கள் செய்திகளை தனிப்பயனாக்குவதற்கான ஆக்கப்பூர்வமான கருவிகளையும் இது வழங்குகிறது.
டைரக்ட் செயலியின் முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், இதில் பதிவு செய்வதற்கு உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு தேவையில்லை. இதன் மூலம், அந்த பெரிய தளத்தில் சேராமல் இன்ஸ்டாகிராமின் மெசேஜிங் அனுபவத்தை விரும்பும் எவருக்கும் இது ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
துருக்கி மற்றும் தாய்லாந்தில் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ்-இல் டைரக்ட் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது, மற்ற சந்தைகளுக்கான திட்டங்களை மெட்டா இன்னும் அறிவிக்கவில்லை.
இந்த பிராந்தியங்களில் உள்ள பயனர்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி அல்லது தொலைபேசி எண்ணை பயன்படுத்தி பதிவு செய்யலாம், அதே சமயம் ஏற்கனவே உள்ள இன்ஸ்டாகிராம் பயனர்கள் தங்களின் வழக்கமான பயனர்பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லை பயன்படுத்தி உள்நுழையலாம்.