பிளேஸ்டேஷன் வரலாற்றில் ஜிடிஏ 6 (GTA 6) தான் மிகப்பெரிய வெளியீடு என்று சோனி உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. பிளேஸ்டேஷனின் தாய் நிறுவனமான சோனி, PS5-இல் 39 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தனித்துவமான கேமர்கள் இந்த கேமை விளையாடியதாக அறிவித்தது.
வெளியீட்டு நாளன்று மட்டும் PS5 மற்றும் எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் S/X-இல் $3.79 பில்லியன் விற்பனை செய்த பிறகு, ஜிடிஏ 6 வரலாற்றில் மிகப்பெரிய பொழுதுபோக்கு வெளியீடாக மாறியது.
ராக்ஸ்டார் கேம்ஸ் நிறுவனத்தின் ஓபன் வேர்ல்ட் கிரைம் கேம், பிளேஸ்டேஷனில் பல சாதனைகளை முறியடித்துள்ளது என்று சோனி தெரிவித்துள்ளது. ஜிடிஏ 6 வெளியீட்டிற்கு முன்னதாக, பிளேஸ்டேஷன் வரலாற்றில் இதுவே அதிகம் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட கேம் என்று அந்நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியது. தற்போது PS5-இல் 39 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தனித்துவமான வீரர்களுடன், ஜிடிஏ 6 இந்த தளத்தில் எல்லா காலத்திலும் மிகப்பெரிய வெளியீடாக உள்ளது.
அதன் வெளியீட்டுக் காலத்தில் (நவம்பர் 19 முதல் நவம்பர் 22 வரை), மல்டிபிளேயர் மற்றும் இலவசமாக விளையாடக்கூடிய கேம்கள் உட்பட, பிளேஸ்டேஷனில் உள்ள எந்தவொரு கேமிற்கும் இல்லாத அளவிற்கு ஒரே நேரத்தில் அதிக கேமர்களை கொண்ட சாதனையை ஜிடிஏ 6 படைத்தது.
இதே காலகட்டத்தில் PS5 பயனர்கள் ஜிடிஏ 6-இல் 683 மில்லியன் மணிநேர விளையாட்டு நேரத்தை பதிவு செய்தனர், ஒவ்வொரு கேமரும் சராசரியாக 17.4 மணிநேரம் இந்த விளையாட்டை ஆராய்வதில் செலவிட்டனர்.
ஜிடிஏ 6-இன் வெளியீடு PS5 விற்பனையையும் அதிகரித்து வருகிறது. சோனி தனது அடுத்த வருவாய் அறிக்கையில் கன்சோல் விற்பனை விவரங்களை வெளியிடும், ஆனால் 2020-இல் கன்சோல் அறிமுகம் செய்யப்படுத்தப்பட்டதில் இருந்து, ஆண்டு இறுதி விடுமுறை நாட்களை தவிர்த்து, ஒரே நாளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான புதிய PS5 கன்சோல்கள் ஜிடிஏ 6-இன் வெளியீட்டின் போதுதான் இணைக்கப்பட்டன என்று அந்நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியது. மேலும், புதிய PS5 கன்சோல்களில் 70 சதவீதத்தில் விளையாடப்பட்ட முதல் விளையாட்டு ஜிடிஏ 6 ஆகும்.
பிளேஸ்டேஷனின் தாய் நிறுவனம் PS5 பயனர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்ததுடன், இந்த விளையாட்டின் வெற்றிகரமான வெளியீட்டிற்காக ராக்ஸ்டார் கேம்ஸ் நிறுவனத்திற்கும் வாழ்த்து தெரிவித்தது.
ஜிடிஏ 6, நவம்பர் 19 அன்று வெளியிடப்பட்டு, முதல் நாளிலேயே 3.79 பில்லியன் டாலர் விற்பனையை எட்டியது. கன்சோல்களில் முன்பதிவுகளிலேயே இந்த கேம் சாதனை அளவாக 32.5 மில்லியன் யூனிட்களை விற்றது. இந்த கேமின் விற்பனையில் சுமார் 75 சதவீதம் PS5-இலும், மீதமுள்ளவை எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் S/X-இலும் நடந்ததாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.