ராக்ஸ்டார் நிறுவனத்தின் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜிடிஏ 6 கடந்த வாரம் PS5 மற்றும் எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் S/X-இல் வெளியாகி, எல்லா காலத்திலும் மிகப்பெரிய பொழுதுபோக்கு வெளியீடாக சாதனைகளை முறியடித்தது.
ராக்ஸ்டாரின் இந்த ஓபன் வொர்ல்டு கேம், மெட்டாகிரிட்டிக்கில் 99 என்ற ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டுடன், எல்லா காலத்திலும் அதிக மதிப்பீடு பெற்ற கேமாக மாறியுள்ளது.
ஆனால், சில பயனர்கள் இந்த கேமில் சிக்கல்களை எதிர்கொள்வதாக தெரிகிறது. PS5-இல் விளையாடும் பலருக்கு ஜிடிஏ 6 செயலிழப்பதாக கூறப்படுகிறது. டெவலப்பரான ராக்ஸ்டார் கேம்ஸ், இந்த சிக்கலை ஒப்புக்கொண்டு, செயலிழப்புகளையும், கேமில் புகாரளிக்கப்பட்ட பிற பிழைகளையும் சரிசெய்யும் ஒரு அப்டேட்டை வெளியிட்டுள்ளது.
சில PS5 பயனர்கள் அடிக்கடி ஏற்படும் செயலிழப்புகளுடன், கேமின் முன்னேற்றத்திலும் சிக்கல்களை எதிர்கொள்கின்றனர். ஜிடிஏ 6, CE-108255-1 என்ற பிழைக் குறியீடு (Error Code) செயலிழப்பதாக, பயனர்கள் வார இறுதியில் ரெட்டிட் தளத்தில் புகாரளித்துள்ளனர். ஒரு பயனர், முதல் ஆட்டோசேவ் உருவாக்கப்பட்டபோது, அதாவது முன்னுரைக்கு பிறகு, தங்களுக்கு கேம் தொடர்ந்து செயலிழப்பதாக கூறினார்.
மேலும் பலரும் கேமின் முன்னுரை பகுதியில் செயலிழப்புகள் ஏற்படுவதாக புகாரளித்துள்ளனர். மற்றொரு பயனர், கேமின் ஆரம்பத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட மிஷனின் போது GTA 6 செயலிழப்பதாக புகாரளித்துள்ளார்.
இந்த செயலிழப்புகள் கேமர்களின் முன்னேற்றத்தை தடுப்பதாக தெரிகிறது. அவர்கள் கேமின் ஒரே கட்டத்தில் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்வதால், கதையை முன்னோக்கி நகர்த்த முடியவில்லை.
பயனர்கள் ஜிடிஏ 6-ஐ மீண்டும் நிறுவுதல், PS5 கேஷை அழித்தல், கன்சோல் டேட்டாபேஸை மீண்டும் உருவாக்குதல், மற்றும் தங்கள் PS5-ஐ ஃபேக்டரி ரீசெட் செய்தல் போன்றவற்றை முயற்சி செய்ததாகக் கூறுகின்றனர், ஆனால் இந்த நடவடிக்கைகள் இந்தப் பிரச்சனையைச் சரிசெய்யவில்லை.
PS5-இல் CE-108255-1 என்ற பிழைக் குறியீட்டை சரிசெய்ய, "விளையாட்டைப் புதுப்பிக்க முயற்சிக்கவும்" என்று ஒரு பிளேஸ்டேஷன் ஆதரவு பக்கம் வீரர்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறது. சில எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் X கேமர்களும் தங்கள் கன்சோலில் GTA 6 கிராஷ்களை எதிர்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
ராக்ஸ்டார் திங்களன்று ஒரு அப்டேட்டில், கிராஷ்கள் மற்றும் பிற அறியப்பட்ட சிக்கல்களை சரிசெய்தது. ஜிடிஏ 6-க்கான ஒரு பேட்ச், PS5 மற்றும் எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் S/X பயனர்களுக்கு வெளியிடப்படுவதாக டெவலப்பர் அறிவித்தது. இது கிராஷ்கள், கேம் சேவ்கள் மற்றும் பலவற்றில் உள்ள சிக்கல்களை சரிசெய்கிறது.
ராக்ஸ்டாரின் ஆதரவு இணையதளத்தில் பகிரப்பட்ட விவரங்களின்படி, கன்சோல்களில் கேம் கிராஷ் ஆவதற்கு காரணமான பல சிக்கல்களை இந்த அப்டேட் சரிசெய்கிறது. இந்த பேட்ச், கேமில் நீண்ட நேரம் வானிலை மாறாமல் இருந்த சிக்கல், ஆட்டோசேவ் வசதியில் இருந்த குறைபாடுகள், மற்றும் கதையை முன்னெடுத்து செல்லும் அல்லது புதிய மிஷன்களை திறக்கும் தொலைபேசி அழைப்புகள் சரியாக வராதது போன்ற பல்வேறு சிக்கல்களை சரிசெய்கிறது.