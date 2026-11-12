முன்பதிவுகளில் 1 பில்லியன் டாலர்கள் வருவாய்? சம்பவம் செய்யத் தொடங்கிய GTA 6

சென்சார் டவர் என்ற பகுப்பாய்வு நிறுவனத்தின்படி, கிராண்ட் தெஃப்ட் ஆட்டோ VI (GTA 6) பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வெளியீட்டிற்கு முன்னதாகவே 10.3 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பிரதிகள் விற்பனையாகி, டிஜிட்டல் முன்பதிவு மூலம் சுமார் 1 பில்லியன் டாலர் வருவாயை ஈட்டியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த புள்ளிவிவரங்கள் அந்நிறுவனத்தின் மதிப்பீடுகளை அடிப்படையாக கொண்டவை, மேலும் ராக்ஸ்டார் கேம்ஸ் அல்லது அதன் தாய் நிறுவனமான டேக்-டூ இன்டராக்டிவ் ஆகியவற்றால் சுயாதீனமாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
இந்த விளையாட்டு, பிளேஸ்டேஷன் 5 மற்றும் எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் X|S-க்காக, 2026 நவம்பர் 19 அன்று வெளியிடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஏறக்குறைய 230 மில்லியன் பிரதிகள் விற்பனையாகி, எல்லா காலத்திலும் இரண்டாவது சிறந்த விற்பனையான வீடியோ கேமாக திகழும் GTA V வெளியாகி 13 ஆண்டுகள் கழித்து இது வெளியாகிறது.
சென்சார் டவரின் மதிப்பீடுகளின்படி, GTA 6-இன் டிஜிட்டல் முன்பதிவுகளில் சுமார் 75% பிளேஸ்டேஷன் 5-இன் பங்காகும், இது தோராயமாக $751 மில்லியன் வருவாயை ஈட்டி தரும். மீதமுள்ள 25%-ஐ எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் X|S கொண்டுள்ளது. இதன் மூலம் சுமார் $250 மில்லியன் வருவாய் ஈட்டப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பெரும்பாலானவர்கள் விளையாட்டின் அதிக விலை கொண்ட பதிப்பையே தேர்ந்தெடுத்துள்ளதாக அந்த பகுப்பாய்வு நிறுவனம் மதிப்பிடுகிறது. வாடிக்கையாளர்களில் சுமார் 89% பேர் $100 அல்டிமேட் எடிஷனை முன்பதிவு செய்ததாகவும், 11% பேர் $80 ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷனை தேர்ந்தெடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த இரு கேமிங் தளங்களிலும் இந்த போக்கு பெரும்பாலும் ஒரே மாதிரியாகவே இருந்தது.
ராக்ஸ்டார் கேம்ஸ், பிளேஸ்டேஷன் 5 மற்றும் எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் X|S-இல் GTA 6-ஐ முன்பதிவு செய்தவர்களுக்காக டிஜிட்டல் முன்பதிப்பு வசதியை தொடங்கியுள்ளது. இந்த முன்பதிப்பு வசதி நவம்பர் 10 அன்று செயல்பாட்டிற்கு வந்தது, இது கேமர்கள் விளையாட்டின் அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டிற்கு முன்னதாகவே அதை இன்ஸ்டால் செய்து கொள்ள அனுமதிக்கிறது.
ராக்ஸ்டாரின் ஆதரவு வலைத்தளத்தின்படி, கன்சோலை பொறுத்து, இந்த விளையாட்டுக்கு 212 ஜிபி வரை இலவச சேமிப்பு இடம் தேவைப்படலாம். கேமர்கள் நவம்பர் 19 ஆம் தேதி உள்ளூர் நேரப்படி நள்ளிரவு முதல் இதை அணுக முடியும்.
இந்த விளையாட்டு, புளோரிடாவை தழுவி உருவாக்கப்பட்ட, அமெரிக்காவின் கற்பனையான லியோனிடா மாநிலத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் கதை, லூசியா கமீனோஸ் மற்றும் ஜேசன் டுவால் என்ற இரண்டு முக்கிய கதாபாத்திரங்களை பின்தொடர்கிறது. இவர்கள் ஒரு குற்றத் தம்பதியர் ஆவர். இவர்களின் உறவும் சாகசங்களும், பிரபல அமெரிக்க குற்றவாளிகளான போனி பார்க்கர் மற்றும் கிளைட் பாரோ ஆகியோரின் உறவுடனும் சாகசங்களுடனும் ஒப்பிடப்படுகின்றன.
இதுவரை வெளியிடப்பட்ட இரண்டு டிரெய்லர்களும், விளையாட்டின் களம், கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் கதைக்களம் ஆகியவற்றின் சில காட்சிகளை வழங்கியுள்ளன.
இந்த விளையாட்டின் தயாரிப்பு பட்ஜெட் 1 பில்லியன் டாலர் முதல் 1.5 பில்லியன் டாலர் வரை இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இருப்பினும் ராக்ஸ்டார் நிறுவனம் இந்தத் தொகையை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தவில்லை.
2013-ல் வெளியான GTA V, உலகளவில் சுமார் 230 மில்லியன் பிரதிகள் விற்பனையாகியுள்ளது. டேக்-டூ இன்டராக்டிவ் நிறுவனத்தின்படி, ஒட்டுமொத்த கிராண்ட் தெஃப்ட் ஆட்டோ தொடரும் ஏறத்தாழ 470 மில்லியன் யூனிட்கள் விற்பனையாகியுள்ளது.