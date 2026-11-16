முன்பதிவில் சாதனைகளை முறியடித்த ஜிடிஏ 6

GTA 6, பிளேஸ்டேஷன் ஸ்டோர் மற்றும் எக்ஸ்பாக்ஸ் ஸ்டோர் ஆகிய இரண்டிலும் முன்பதிவு சாதனைகளை முறியடித்துள்ளது. பிளேஸ்டேஷன் ஸ்டோரில் இதற்கு முந்தைய எந்தவொரு கேமையும் விட இந்த கேம் அதிக முன்பதிவுகளை பதிவு செய்துள்ளதாக சோனி கூறுகிறது, அதே நேரத்தில் மைக்ரோசாப்ட் தனது மைக்ரோசாப்ட் ஸ்டோருக்காக இதே மைல்கல்லை அறிவித்துள்ளது.
தேவை அதிகமாக உள்ளதை காரணம் காட்டி, நவம்பர் 19-ஆம் தேதியன்று வெளியாக இருக்கும் இந்த கேமை முன்னதாகவே பதிவிறக்கம் செய்யுமாறு இரு நிறுவனங்களும் கேமர்களை வலியுறுத்தியுள்ளன. இந்த அறிவிப்புகள் அவற்றின் டிஜிட்டல் விற்பனை நிலையங்கள் தொடர்பானவையே தவிர, இரு கன்சோல் தளங்களிலும் உள்ள அனைத்து பௌதீக மற்றும் டிஜிட்டல் முன்பதிவுகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு சாதனையை இவை ஏற்படுத்தவில்லை.
"வெளியீட்டு நாளன்று விளையாட விரும்பும் அனைவரும், முடிந்தவரை விரைவில் கேமை முன்கூட்டியே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளுமாறு நாங்கள் அறிவுறுத்துகிறோம்," என்று சோனி கூறியது. வெளியீட்டிற்கு ஒன்பது நாட்களுக்கு முன்னதாக, நவம்பர் 10 அன்று PS5 முன்கூட்டிய பதிவிறக்கங்கள் தொடங்கப்பட்டதை அடுத்து இந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டது.
முன்கூட்டியே பதிவிறக்கம் செய்வது, கேமர்கள் வெளியீட்டிற்கு முன்பே கேமை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ள அனுமதிக்கிறது, இதன்மூலம் அணுகல் திறக்கப்படும்போது அது தயாராக இருக்கும்.
தேவை அதிகரித்ததன் காரணமாக, ராக்ஸ்டார் கேம்ஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து முன்கூட்டியே பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதியை வழங்கியதாக சோனி தெரிவித்துள்ளது. கோட்-இன்-பாக்ஸ் வெர்ஷனை வாங்கிய கேமர்கள், அதை பெற்றவுடன் தங்கள் குறியீட்டை செயல்படுத்தி பதிவிறக்கத்தை தொடங்கலாம்.
பிளேஸ்டேஷனில், GTA 6 நியூசிலாந்தில் தொடங்கி, நவம்பர் 19 அன்று ஒவ்வொரு நாட்டிலும் நள்ளிரவில் படிப்படியாக வெளியிடப்படும். அதாவது, ஒவ்வொரு நாடும் அதன் திட்டமிடப்பட்ட வெளியீட்டு நேரத்தை அடையும்போது, உலகம் முழுவதும் வெவ்வேறு நேரங்களில் அணுகல் திறக்கப்படும்.
இரு நிறுவனங்களின் அறிவிப்புகளும் முன்பதிவு மொத்த தொகையையோ அல்லது வெளியீட்டிற்குப் பிறகு விளையாட்டு எத்தனை பிரதிகள் விற்பனையாகும் என்பதையோ குறிப்பிடவில்லை. இதேபோல், மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸ்பாக்ஸ் வயர் அறிவிப்பும், விளையாடுபவர்களை முன்கூட்டியே பதிவிறக்கம் செய்ய தொடங்குமாறு ஊக்குவித்தது. எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் எக்ஸ் மற்றும் சீரிஸ் எஸ் ஆகியவற்றிற்கான பதிவிறக்கங்கள் கிடைக்கின்றன.