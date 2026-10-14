AI பந்தயத்தில் கூகுளின் அதிரடித் திருப்பம்: புதிய 'Gemini 4 Argon' மாடல் அறிமுகம்!

செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பப் பந்தயத்தில் கடந்த சில மாதங்களாகப் பின்தங்கியிருந்த கூகுள் நிறுவனம், தற்போது தனது நீண்டகால எதிர்பார்ப்பான 'ஜெமினி 4 ஆர்கான்'என்ற அதிநவீன மாடலை உலகளவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இத்துறையில் உள்ள முன்னணி மாடல்களுக்கு இது கடுமையான சவாலாக இருக்கும் என்று கூகுள் அறிவித்துள்ளது.
இந்த புதிய 'ஆர்கான்' மாடல், கடினமான தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் சிக்கலான வேலைகளை மிகத் துல்லியமாகச் செய்யும் திறன் கொண்டது.
ஏஐ சாட்பாட்களில் பொதுவாகக் காணப்படும் ஒரே வார்த்தைகளைத் திரும்பத் திரும்பக் கூறுவது மற்றும் தேவையில்லாத விளக்கங்களைத் தவிர்த்து, மிகவும் நேர்த்தியான பதில்களை இது வழங்கும் என்று கூகுள் கூறுகிறது.
கோடிங், சைபர் செக்யூரிட்டி, அறிவியல், நிதி மற்றும் சட்டம் ஆகிய துறைகளுக்கான சோதனைகளில், ஓபன்ஏஐ-யின் GPT-6 அஸ்ட்ரா மற்றும் ஆந்த்ரோபிக்கின் கிளாட் ஃபேபிள் 5.1, கிளாட் ஓபஸ் 5.5 ஆகிய மாடல்களை விட ஆர்கான் சிறந்து விளங்குவதாகக் கூகுள் உரிமை கோரியுள்ளது.
கூகுள் ஏற்கனவே இந்த ஆர்கான் மாடலைத் தனது உள்நாட்டுப் பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளது.
யூடியூப் கமெண்ட்ஸ் பகுதியை இயக்குவதற்குத் தேவைப்படும் கணினித் திறனை இந்த மாடல் பாதியாகக் குறைத்துள்ளது.
ஆல்பபெட் நிறுவனத்தின் விங் ட்ரோன் டெலிவரி சேவைக்கான இயற்பியல் சிமுலேட்டரில் உள்ள பிழைகளைத் திருத்த இது பயன்படுகிறது.
இணையப் பாதுகாப்புப் பிழைகளைக் கண்டறிந்து சரிசெய்யப் பாதுகாப்பு நிபுணர்களுக்கு இது உதவுகிறது.
இந்த மாடல் இன்று முதல் கூகுளின் ஜெமினி ஆப் மற்றும் சர்ச் ஏஐ மோடில் உள்ள ப்ரோ மற்றும் அல்ட்ரா சந்தாதாரர்களுக்குக் கிடைக்கிறது. மேலும், கூகுளின் ஏஜென்டிக் டெவலப்மெண்ட் தளமான 'ஆண்டிகிராவிட்டி' அல்ட்ரா பயனர்களுக்கும் இது வழங்கப்படுகிறது.
பிளஸ் சந்தாதாரர்கள் மற்றும் இலவச பயனர்களுக்கு இது எப்போது கிடைக்கும் என்பது இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரியவில்லை.
கூகுள் இந்த மாடலை மிகவும் மலிவான விலையில் சந்தைப்படுத்தியுள்ளது. அறிமுகச் சலுகையாக 1 மில்லியன் இன்புட் டோக்கன்களுக்கு 192 ரூபாயாகவும், அவுட்புட் டோக்கன்களுக்கு 958 ரூபாயாகவும் நிர்ணயித்துள்ளது.
இது ஓபன்ஏஐ மற்றும் ஆந்த்ரோபிக் நிறுவனங்களின் மாடல்களை விட 5 மடங்கு குறைவான விலையாகும். நவம்பர் மாத இறுதியில் இந்தச் சலுகை விலை இருமடங்காக உயர்ந்தாலும், சந்தையில் உள்ள மற்ற மாடல்களை விட இது மிகவும் மலிவாகவே இருக்கும்.
மெட்டா நிறுவனம் தனது 'மியூஸ் வொண்டர் ஃபுல்' மாடலை வெளியிட்ட அடுத்த நாளே கூகுள் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 2025 இறுதியில் வெளியான ஜெமினி 3 மாடலுக்குப் பிறகு கூகுள் வெளியிடும் மிகப்பெரிய அதிநவீன மாடல் இதுவாகும்.
இதன் மூலம் ஏஐ பந்தயம் வெறும் இரண்டு நிறுவனங்களுக்கு இடையிலானது மட்டுமல்ல, கூகுளும் இதில் முன்னணியில் உள்ளது என்பது நிரூபணமாகியுள்ளது.