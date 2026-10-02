ப்ளிப்கார்ட் சிறப்பு விற்பனை: போக்கோ போனுக்கு ரூ. 6000 தள்ளுபடி

ப்ளிப்கார்ட் தளத்தில் வரவிருக்கும் பண்டிகைக்கால விற்பனையில், போக்கோ தனது பல்வேறு மாடல் ஸ்மார்ட்போன்களை விலை குறைப்புகளுடன் அறிமுகப்படுத்துகிறது.
குறைந்தபட்சம் ஸ்மார்ட்போன்கள் ரூ. 11,999-இல் இருந்து விலைகள் தொடங்குகின்றன. மேலும், M8x, M8 Power, X8, X8 Pro மற்றும் இதர சில போக்கோ மாடல்களுக்கும் தள்ளுபடி விலையில் விற்பனைக்கு வருகின்றன.
பிக் பில்லியன் டேஸ் 2026 என்ற இந்த விற்பனையானது, பெரும்பாலான வாடிக்கையாளர்களுக்கு அக்டோபர் 9 அன்று தொடங்குகிறது.
இருப்பினும், தகுதியுள்ள வாடிக்கையாளர்களில் ஒரு சிறிய குழுவினர் ஒரு நாள் முன்னதாக, அக்டோபர் 8 அன்றே பொருட்களை பார்க்க தொடங்கலாம். மொபைல் போன்கள் தவிர, இதே காலகட்டத்தில் லேப்டாப்கள், டி.வி.-க்கள் மற்றும் வீட்டு உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட பிற எலக்ட்ரானிக்ஸ் வகைகளிலும் ப்ளிப்கார்ட் விலைகளைக் குறைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சிறப்பு விற்பனையின் போக்கோவின் உயர் ரக X8 சீரிஸில் மிகப்பெரிய தள்ளுபடிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. போக்கோ X8 ப்ரோ மேக்ஸ் 5ஜி மாடலின் 12GB/256GB வேரியன்ட்டின் விலை ரூ. 48,999-இல் இருந்து ரூ. 42,999 ஆக குறைந்துள்ளது. அதே சமயம், 12GB/512GB மாடலின் விலை ரூ. 52,999-இல் இருந்து ரூ. 46,999 ஆகக் குறைந்துள்ளது.
போக்கோ X8 ப்ரோ மாடலின் இரண்டு மாடல்களிலும் ரூ. 6,000 தள்ளுபடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8GB/256GB மாடலின் விலை ரூ. 33,999 ஆகவும், 12GB/256GB மாடலின் விலை ரூ. 36,999 ஆகவும் குறைந்துள்ளது.
போக்கோ X8 பவர் மாடலின் இரண்டு ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன்களிலும் ரூ. 6,000 விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, 8GB/128GB வேரியன்ட் ரூ. 29,999-க்கும், 8GB/256GB மாடல் ரூ. 32,999 என விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. போக்கோ X8 மாடலின் 6GB/128GB மாடல் ரூ. 24,999 என்ற ஆரம்ப விலையிலும், 8GB/128GB மற்றும் 8GB/256GB மாடல்கள் முறையே ரூ. 27,999 மற்றும் ரூ. 30,999 என்றும் விற்பனைக்கு வருகின்றன.
குறைந்த விலை போகோ போன்களும் இந்த விற்பனையில் இடம்பெற்றுள்ளன, இருப்பினும் ஒப்பீட்டளவில் சிறிய தள்ளுபடிகளுடன். போக்கோ M8 பவர் ரூ. 20,999 முதல் தொடங்குகிறது, மற்றும் M8x ரூ. 17,999 முதல் தொடங்குகிறது. பட்ஜெட் பிரிவில், போகோ C85x ரூ. 13,999 முதல், C81 ரூ. 12,999 முதல், மற்றும் C81x ரூ. 11,999 விலையில் இந்த வரிசையை நிறைவு செய்கிறது. மொத்தத்தில், பிக் பில்லியன் டேஸ் தொடங்கியவுடன், வாங்குபவர்கள் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு இந்த வரிசை ஒரு பரந்த விலை வரம்பை உள்ளடக்கியுள்ளது.
பொதுமக்களுக்கான விற்பனை அக்டோபர் 9 அன்று தொடங்குகிறது. அதே சமயம், ப்ளிப்கார்ட் பிளஸ் மற்றும் பிளாக் உறுப்பினர்கள், தகுதியான ப்ளிப்கார்ட் கிரெடிட் கார்டுகளை வைத்திருப்பவர்களுடன் சேர்ந்து, ஒரு நாள் முன்னதாக, அக்டோபர் 8-ஆம் தேதி முதலே முன்கூட்டிய சிறப்பு விற்பனையில் பங்கேற்க முடியும்.
கூடுதல் சேமிப்பிற்கான வங்கி அட்டை வழியும் உள்ளது: தகுதியான ஆக்சிஸ் வங்கி மற்றும் ஐசிஐசிஐ வங்கி கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் 10% வரை உடனடி தள்ளுபடி பெறலாம். குறிப்பாக ப்ளிப்கார்ட் ஆக்சிஸ் வங்கி கிரெடிட் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள், வழக்கமான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, அதற்கு இணையான 10% தள்ளுபடி பெற முடியும்.