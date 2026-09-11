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இந்தியாவில் தான் ரூ. 3 லட்சம்... உலகில் மற்ற நாடுகளில் ஐபோன் டுயோ விலை ரூ. 1 லட்சம் வரை கம்மி தான்!

ஸ்மார்ட்போனின் விலை எத்தனை மடங்கு அதிகமாக இருந்தாலும், இது ஒரு கணிசமான தொகையாகும்.
iPhone Duo
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ஆப்பிள் நிறுவனம் ஒருவழியாக தனது மடிக்கக்கூடிய ஐபோனை அறிமுகம் செய்தது. ஐபோன் டுயோ என்ற பெயரில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் முதல் மடிக்கக்கூடிய ஐபோன் மாடல் சமூக வலைதளங்களில் பேசு பொருளாகி இருக்கிறது.

வழக்கமாக ஆப்பிள் சாதனங்கள் விலை சற்று அதிகமாக நிர்ணயிக்கப்படுவது அனைவரும் அறிந்ததே. எனினும், இந்த முறை ஆப்பிள் தனது ஐபோன் மாடல்களின் விலையை யாரும் எதிர்பாராத வகையில் நிர்ணயித்துள்ளது. இந்தியாவில் 256 ஜிபி ஐபோன் டுயோ மாடலின் ஆரம்ப விலை ரூ. 2,99,900 ஆகும். இதன் மூலம் இதன் விலை ரூ. 3 லட்சம் என்ற இலக்கை அடைய வெறும் ரூ. 100 மட்டுமே குறைவாக உள்ளது.

இது ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் இதுவரை இல்லாத மிகவும் விலை உயர்ந்த ஐபோன் மற்றும் இந்தியாவில் கிடைக்கும் மிகவும் விலை உயர்ந்த ஸமார்ட்போன் ஆகும். விலை விவகாரம் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், ஐபோன் டுயோ மாடல் இந்தியா தவிர்த்து வேறு எந்த நாடுகளில் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் என்ற கேள்வி எழுகிறது.

உலகில் ஐபோன் டுயோவின் விலை எங்கு குறைவாக இருக்கும்?

அந்த வகையில், புதிய ஐபோன் டுயோ மாடல் இந்தியாவை விட வேறு எந்தெந்த நாடுகளில் குறைந்த விலையில் கிடைக்கின்றன என்பது பற்றி தொடர்ந்து பார்ப்போம். அமெரிக்காவில், ஐபோன் டுயோ பேஸ் மாடலின் ஆரம்ப விலை 1,999 அமெரிக்க டாலர்கள், அதாவது தோராயமாக ரூ. 1.9 லட்சம் ஆகும். இது ரூ. 1 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வித்தியாசம் ஆகும்.

ஒப்பிடப்பட்ட சந்தைகளில், அமெரிக்கா மிகக் குறைந்த பட்டியலிடப்பட்ட விலையைக் கொண்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து கனடா, ஹாங்காங் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகியவை உள்ளன. இந்தியா இந்தப் பட்டியலின் கடைசியில் உள்ளது.

அமெரிக்கத் தொகையுடன் ஒரு அடிக்குறிப்பும் வருகிறது. 1,999 அமெரிக்க டாலர் விலையில் மாநில விற்பனை வரி சேர்க்கப்படவில்லை, எனவே இறுதித் தொகையானது தொலைபேசி எங்கு வாங்கப்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்தது. இருப்பினும், அதைக் கணக்கில் கொண்ட பிறகும், இந்தியாவுடனான வித்தியாசம் கணிசமானதாகவே உள்ளது.

இந்தியாவில் ஐபோன் டியோ 256ஜிபி மாடலின் ஆரம்ப விலை ரூ. 2,99,900 ஆகும். 512 ஜிபி மாடலின் விலை ரூ. 3,24,900 ஆகவும், 1 டிபி மற்றும் 2 டிபி மாடல்களின் விலை முறையே ரூ. 3,74,900 மற்றும் ரூ. 4,49,900 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு ஸ்மார்ட்போனின் விலை எத்தனை மடங்கு அதிகமாக இருந்தாலும், இது ஒரு கணிசமான தொகையாகும்.

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