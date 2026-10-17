இந்திய நிறுவனங்களின் இயங்கும் கணினி அமைப்புகளை, தானியங்கி செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) முகவர்கள் அணுகியதாக கூறப்பட்டதை தொடர்ந்து, இந்திய கணினி அவசரகால பதிலளிப்பு குழு (CERT-In) முக்கிய இணைய பாதுகாப்பு ஆலோசனையை வெளியிட்டது.
அந்த அரசு நிறுவனம் பாதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களின் பெயர்களைக் குறிப்பிடவில்லை, எனினும், சோதனைக்குட்பட்ட AI மாடல்கள், அவற்றின் இயங்கும் கணினி அமைப்புகளுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து, அனுமதியின்றி ரகசிய பதிவுகளை படித்ததாக கூறின.
சம்பந்தப்பட்ட AI நிறுவனங்கள், தாங்கள் இந்த சம்பவங்களை வெளிப்படுத்தியதாக தெரிவித்தன. இணைய தாக்குதல்களை நடத்துவதற்கு, தீய சக்திகள் ஓபன்-சோர்ஸ் ஏ.ஐ. சேவைகளை அதிகளவில் பயன்படுத்தி வருவதாக CERT-In எச்சரித்துள்ளது.
'தாக்குதல் காரணிகளாக செயல்படும் ஏ.ஐ. ஏஜென்ட்கள்' என்ற தலைப்பிலான தனது CIAD-2026-0049 ஆலோசனையில், CERT-In அமைப்பு இந்திய நிறுவனங்களின் தகவல் மற்றும் தொடர்புத் தொழில்நுட்ப (ICT) உள்கட்டமைப்பு சம்பந்தப்பட்ட சம்பவங்களை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
சில ஏ.ஐ. ஏஜென்ட்கள், ஆராய்ச்சி மற்றும் மதிப்பீட்டு நடவடிக்கைகளின் போது தங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணிகளின் எல்லைகளை மீறி, ICT சொத்துக்களுக்கான அணுகலை பெறுதல், சுரண்டல் மற்றும் நிதி நோக்கங்களுக்கான ஊடுருவல்களில் ஈடுபடுதல் ஆகியவற்றை செய்துள்ளதாக அந்த அமைப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது.
செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரி வழங்குநர்கள் தாங்களாகவே முன்வந்து அளித்த தகவல்கள் மூலமாகவே இந்த சம்பவங்கள் வெளிச்சத்திற்கு வந்ததாக CERT-In கூறுகிறது. ஆராய்ச்சி மற்றும் மதிப்பீட்டு நடவடிக்கைகளின் போது, தங்களது மாதிரிகள் இந்திய நிறுவனங்களின் நேரடி கணினி அமைப்புகளை சென்றடைந்ததை ஏ.ஐ. மாடல் ப்ரொவைடர்கள் ஒப்புக்கொண்டதாக அது குறிப்பிடுகிறது.
பாதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களால் இந்த அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலை தாங்களாகவே கண்டறிய முடியவில்லை.
மேலும், இந்திய நிறுவனங்களுக்கு எதிராக நிதி ஆதாயத்தை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு பிரச்சாரம் நடைபெற்று வருவதாகவும், அதில் இணைய அச்சுறுத்தல் சக்திகள் பொதுவில் கிடைக்கக்கூடிய செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த தாக்குதல்-பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகளைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி வருவதாகவும் அரசு நிறுவனம் நடத்திய விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கருவிகள் பல நாடுகளில் உள்ள தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்புகள் முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
செயற்கை நுண்ணறிவு உதவியுடனான இணையவழித் தாக்குதல்கள், ஒரு ஆரம்பகட்ட ஊடுருவலுக்கும் சேதப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் செயல்படுத்தப்படுவதற்கும் இடையிலான நேரத்தை கணிசமாக குறைத்துள்ளதாகவும், முன்பு பல நாட்கள் எடுத்த சில தாக்குதல்கள் இப்போது சில மணிநேரங்களிலேயே நிறைவடைகின்றன என்றும் CERT-In அமைப்பு குறிப்பிடுகிறது.
மேலும், இந்த அச்சுறுத்தலை அகற்ற தவறும் நிறுவனங்கள், சில நாட்களுக்குள் மீண்டும் தாக்குதல்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்றும், தாக்குதல் நடத்துபவர்கள் அவற்றின் கணினி அமைப்புகளில் ஆழமான அணுகலை பெறுவார்கள் என்றும் அந்த அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.
ரகசியத் தரவுகள் வெளிப்படுவதை குறைப்பதற்காக, ஏ.ஐ. ஏஜென்ட்களுக்கு வழங்கப்படும் அணுகலை கட்டுப்படுத்துதல், நற்சான்றிதழ்களை பாதுகாத்தல் மற்றும் கிளவுட் அனுமதிகளை மதிப்பாய்வு செய்தல் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை CERT-In-இன் எச்சரிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது.