பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் மொபைல் டேட்டா இல்லாமல் வாய்ஸ் கால் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் பலன்களை வழங்கும் மூன்று பிரீபெயிட் ரீசார்ஜ் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த புதிய சிறப்பு கட்டண வவுச்சர்களில் (STVs), வரம்பற்ற வாய்ஸ் காலிங் மற்றும் ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்எம்எஸ் ஆகியவை மாறுபட்ட வேலிடிட்டி வழங்கப்படுகின்றன.
இந்த திட்டங்கள், மொபைல் இணைய இணைப்பு தேவைப்படாத சந்தாதாரர்களை இலக்காக கொண்டுள்ளன. மேலும், இந்த சமீபத்திய ரீசார்ஜ் விருப்பங்கள், தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் தனித்தனி வாய்ஸ் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் பேக்குகளை வழங்க வேண்டும் என்ற இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் (TRAI) கட்டளைக்கு இணங்குகின்றன.
ஃபொனரேனா அறிக்கையின்படி , பிஎஸ்என்எல்-இன் புதிய வாய்ஸ் மற்றும் எஸ்எம்எஸ்-மட்டும் ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் ரூ. 172, ரூ. 184 மற்றும் ரூ. 190 என விலையில் கிடைக்கின்றன. மலிவான வவுச்சர் 28 நாட்களுக்கு செல்லுபடியாகும், அதே சமயம் ரூ. 184 திட்டம் 30 நாட்கள் செல்லுபடியாகும். இதற்கிடையில், ரூ. 190 ரீசார்ஜ் ஒரு முழு மாதத்திற்குச் செல்லுபடியாகும்.
இந்த மூன்று ரீசார்ஜ்களும் வரம்பற்ற உள்ளூர், எஸ்டிடி மற்றும் ரோமிங் அழைப்புகளுடன், தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ்-களையும் வழங்குகின்றன. இவற்றில் மொபைல் டேட்டா பலன்கள் எதுவும் சேர்க்கப்படவில்லை.
ரூ. 172 திட்டத்திற்கு ஒரு நாளுக்கு ரூ. 6-க்கும் சற்று அதிகமாக செலவாகும், அதே சமயம் ரூ. 184 ரீசார்ஜ் ஒரு நாளைக்கு ஏறக்குறைய அதே அளவு செலவாக, ரூ. 6.13 ஆகிறது. ரூ. 190 வவுச்சரும் ஒரு மாதத்திற்கான விலையிலேயே உள்ளது, எனவே அதன் தினசரி செலவு அந்த மாதத்தில் உள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து அமையும்.
ரிலையன்ஸ் ஜியோ, ஏர்டெல் மற்றும் வோடபோன் ஐடியா (Vi) ஆகிய நிறுவனங்களிலும் இதே போன்ற ரீசார்ஜ் விருப்பங்கள் கிடைக்கின்றன . பிஎஸ்என்எல் நிறுவனமும், அதன் ரூ. 99 மற்றும் ரூ. 439 திட்டங்கள் உட்பட, வாய்ஸ் அழைப்புகளை மையமாக கொண்ட பிற பிரீபெயிட் வவுச்சர்களை கொண்டுள்ளது.