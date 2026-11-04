99 நாடுகளில் உள்ள ஐபோன் பயனர்களுக்கு ஸ்பைவேர் தாக்குதல்கள் குறித்து ஆப்பிள் நிறுவனம் எச்சரிக்கை

ஆப்பிள் நிறுவனம் இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஒரு வலைப்பதிவை வெளியிட்டது. அதில், ஐபோன் பயனர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஸ்பைவேர் தாக்குதல்கள் குறித்து எச்சரித்து உதவுவதை நோக்கமாகக் கொண்ட அதன் அச்சுறுத்தல் அறிவிப்புகள் (Threat Notifications) அமைப்பு பற்றிய விவரங்களை வழங்கியிருந்தது.
ஒரு பயனரின் சாதனம் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது என்று ஆப்பிள் நிறுவனம் கருதும் போது, லாக் ஸ்கிரீன் மற்றும் செட்டிங்ஸ் செயலியில் (Settings app) இந்த நோட்டிபிகேஷன்களை காண்பித்து, பயனருக்கு எச்சரிக்கையை அனுப்புகிறது. ஒரு ஸ்பைவேர் தாக்குதலை சந்தேகிக்கும் போதெல்லாம், இந்நிறுவனம் ஐபோன் பயனர்களுக்கு தொடர்ந்து எச்சரிக்கைகளை அனுப்பி வருகிறது.
தற்போது, பெகாசஸ் (Pegasus) போன்ற ஸ்பைவேரால் பல நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சாதனங்கள் குறிவைக்கப்பட்ட ஜெர்மனி உட்பட, 99 நாடுகளில் உள்ள பயனர்களுக்கு ஆப்பிள் நிறுவனம் அச்சுறுத்தல் அறிவிப்புகளை அனுப்பியதாக ஒரு அறிக்கை கூறுகிறது.
ஜெர்மன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பொது பிரமுகர்களுக்கு ஆப்பிள் நிறுவனம் உளவு மென்பொருள் எச்சரிக்கைகளை அனுப்பியதாக கூறப்படுகிறது.
ஃபைனான்சியல் டைம்ஸ் பத்திரிக்கை செய்திப்படி, ஜெர்மனியின் கூட்டாட்சி தகவல் பாதுகாப்பு அலுவலகம் (BSI), கடந்த வார இறுதியில் ஆப்பிள் நிறுவனத்திடம் இருந்து அச்சுறுத்தல் அறிவிப்பை பெற்றிருந்தால், தங்களது ஐபோன், அரசாங்க ஆதரவு பெற்ற உளவு மென்பொருள் தாக்குதலின் ஒரு பகுதியாக ஊடுருவப்பட்டதாக கருத வேண்டும் என்று ஜெர்மன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிற பொது பிரமுகர்களுக்கு ஓர் அறிவிப்பை அனுப்பியுள்ளது. ஆப்பிள் நிறுவனம் கடந்த வாரம், (அக்டோபர் 29) எச்சரிக்கைகளை அனுப்ப தொடங்கியதாக கூறப்படுகிறது.
ஜெர்மன் அதிபர் ஃபிரெட்ரிக் மெர்ஸின் செய்தி தொடர்பாளர், ஸ்டெஃபான் கோர்னேலியஸ், ஃபைனான்சியல் டைம்ஸ் பத்திரிக்கையிடம், அரசாங்கம் "இந்தச் சம்பவத்தையும் எச்சரிக்கையையும் மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்கிறது" என்று கூறினார். ஜெர்மனியின் BSI, இந்த உளவு மென்பொருள் தாக்குதல்களின் அலை குறித்து ஒரு விசாரணையையும் தொடங்கியுள்ளது.
பயனர் ஒரு இணைப்பை தட்டவோ அல்லது திறக்கவோ தேவையில்லாத 'ஜீரோ-கிளிக்' பாதிப்பை பயன்படுத்தி, ஆப்பிள் சாதனங்களில் இந்த உளவு மென்பொருள் நிறுவப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த தீய சக்திகளுக்கு தங்களின் இலக்குகளின் தொலைபேசி எண்கள் மட்டுமே தேவைப்பட்டன என்பதை அந்த அறிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
அந்த உளவு மென்பொருளின் பெயரை அரசாங்கம் இன்னும் வெளியிடவில்லை. இருப்பினும், இது இஸ்ரேலின் NSO குழுமத்தால் உருவாக்கப்பட்ட பெகாசஸ் உளவு மென்பொருளை போன்றது என்று கூறப்படுகிறது. அந்த இஸ்ரேலிய நிறுவனம், இந்த கண்காணிப்பு கருவியை அரசாங்கங்களுக்கும் பிற அதிகாரிகளுக்கும் மட்டுமே விற்பதாக கூறுகிறது.
இத்தகைய உளவு மென்பொருளானது, எண்ட்-டு-எண்ட் என்கிரிப்ஷனை பொருட்படுத்தாமல், குறுஞ்செய்திகள், தொடர்புகள் பட்டியல், நாட்காட்டிகள், சாதனத்தின் ஜிபிஎஸ் இருப்பிடம், புகைப்படங்கள் மற்றும் சேமிக்கப்பட்ட பிற ஆவணங்களை படிக்க தாக்குபவர்களை அனுமதிக்கிறது.
இருப்பினும், ஆப்பிளின் அச்சுறுத்தல் அறிவிப்புகளை பயனர்கள் பெற்ற ஒரே நாடு ஜெர்மனி மட்டும் அல்ல. சமீபத்திய அச்சுறுத்தல் அறிவிப்புகள் 99 நாடுகளில் உள்ள பயனர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டதாக டெக்க்ரஞ்ச் தெரிவிக்கிறது. இருப்பினும், பிற பகுதிகளில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்கள் ஒரே தரப்பினரால் மேற்கொள்ளப்பட்டனவா என்பது தெளிவாக தெரியவில்லை.