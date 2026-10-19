டிராய் உத்தரவுக்கு இணங்க 3 ரீசார்ஜ்கள் - ஏர்டெல் அசத்தல் அறிவிப்பு

மத்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையமான டிராயின் புதிய உத்தரவின் கீழ், குறுகிய காலத்திற்கு செல்லுபடியாகும் வாய்ஸ் மற்றும் எஸ்.எம்.எஸ். மட்டும் கொண்ட ப்ரீபெய்ட் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்திய முதல் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனம் ஏர்டெல் ஆகும்.
சமீபத்தில் வெளியான டிராய் உத்தரவு படி ஏர்டெல் நிறுவனம் ரூ.185, ரூ.203 மற்றும் ரூ.206 விலைகளில் மூன்று புதிய ரீசார்ஜ் திட்டங்களை அறிமுகம் செய்தது. இந்த மூன்று ரீசார்ஜ்களும் மொபைல் டேட்டா இன்றி, அழைப்பு மற்றும் குறுஞ்செய்தி சேவைகளை முதன்மையாக தேவைப்படும் நுகர்வோரை பூர்த்தி செய்கின்றன.
இந்த மூன்று ரீசார்ஜ் திட்டங்களும் வரம்பற்ற உள்ளூர், STD மற்றும் ரோமிங் அழைப்புகளுடன், 300 SMS-களை வழங்குகின்றன. வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான ரீசார்ஜ் சுழற்சியின் அடிப்படையில் 28 நாட்கள், 30 நாட்கள் அல்லது ஒரு மாத செல்லுபடியாகும் காலத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம். இந்த திட்டங்கள் இப்போது ஏர்டெல் செயலி மற்றும் இணையதளம் இரண்டிலும் கிடைக்கின்றன.
ஏர்டெல்லின் ரூ.185 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில், வரம்பற்ற உள்ளூர், STD மற்றும் ரோமிங் அழைப்புகள், 300 எஸ்.எம்.எஸ் ஆகியவை 28 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் கிடைக்கும். இதில் மொபைல் டேட்டா ஒதுக்கீடு சேர்க்கப்படவில்லை. அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மூன்று புதிய திட்டங்களில் இதுவே மிகவும் குறைந்த விலை கொண்ட தேர்வாகும்.
இதன் மூலம், வாடிக்கையாளர்கள் தாங்கள் பயன்படுத்தாத டேட்டா பலன்களை உள்ளடக்கிய பேக்கை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய அவசியமின்றி, அழைப்புகளை மையமாக கொண்ட ஒரு ரீசார்ஜை பெறுகிறார்கள்.
ஏர்டெல் ரூ.203 திட்ட சலுகை, 30 நாட்களுக்கு வரம்பற்ற உள்ளூர், STD மற்றும் ரோமிங் அழைப்புகளுடன், 300 எஸ்.எம்.எஸ்-களையும் வழங்குகிறது. ரூ. 185 விருப்பத்தைப் போலவே, இதிலும் மொபைல் டேட்டா சேர்க்கப்படவில்லை.
ரூ.185 ரீசார்ஜை விட கூடுதலாக ரூ.18 செலுத்துவதன் மூலம், வாடிக்கையாளர்கள் அதே அழைப்பு மற்றும் எஸ்.எம்.எஸ். பலன்களை தக்கவைத்துக்கொண்டு, கூடுதலாக இரண்டு நாட்கள் செல்லுபடியாகும் காலத்தை பெறுகிறார்கள். நிலையான 30-நாள் ரீசார்ஜ் சுழற்சியை விரும்பும் நுகர்வோருக்காக இந்த ஆப்ஷன் வழங்கப்படுகிறது.
ஏர்டெல் ரூ.206 ப்ரீபெய்ட் திட்டம், ஒரு மாத கால செல்லுபடியுடன் வரம்பற்ற உள்ளூர், STD மற்றும் ரோமிங் அழைப்புகள் மற்றும் 300 எஸ்.எம்.எஸ்-களை வழங்குகிறது. மேலும், இத்திட்டத்துடன் சேர்க்கப்படும் மொபைல் டேட்டா இதில் அடங்காது.
ரூ.203 ரீசார்ஜின் நிலையான 30 நாள் செல்லுபடியாகும் கால அளவிலிருந்து மாறுபட்டு, இந்தத் திட்டம் ஒரு மாத செல்லுபடியாகும் காலத்துடன் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இது, நுகர்வோர் தங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ற ரீசார்ஜ் அட்டவணையைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது மற்றொரு விருப்பத்தை வழங்குகிறது.
இந்த மூன்று திட்டங்களிலும் இலவச HelloTunes அடங்கும், இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் ஒவ்வொரு 30 நாட்களுக்கும் ஒரு பாடலை எந்த கூடுதல் கட்டணமும் இல்லாமல் அமைத்துக் கொள்ளலாம்.