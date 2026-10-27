2026 ஐபேட் மினி இந்தியாவில் அறிமுகம் - விலை மற்றும் முழு விவரங்கள்

ஆப்பிள் நிறுவனம் ஐபேட் மினி (2026) மாடலைஇந்தியா மற்றும் உலக சந்தைகளிலும் அறிமுகப்படுத்தியது. கலிபோர்னியாவின் குபெர்டினோவை சேர்ந்த தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஆப்பிள், தனது முதல் தொடுதிரை மேக்புக் ப்ரோ மாடலை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படும் 'ப்ரோ அண்ட் டெல்' நிகழ்வுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு இந்த டேப்லெட் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஐபேட் மினி (2026) ஒரு புதிய 8.5-இன்ச் OLED ஸ்கிரீன் கொண்டுள்ளது, இது அதன் வரிசையில் அவ்வாறு செய்யும் முதல் சாதனமாகும். இது A20 ப்ரோ சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் கிடைமட்ட நோக்குடைய முன்பக்க கேமராவுடன் வருகிறது. இந்த டேப்லெட் ஐபேட்ஓஎஸ் 27-இல் இயங்குகிறது. மேலும் புதிய ஆப்பிள் இன்டெலிஜென்ஸ் அம்சங்களையும், சிரி ஏஐ-யையும் ஆதரிக்கிறது.
புதிய ஐபேட் மினி (2026), P3 வைட் கலர் கேமட் சப்போர்ட் மற்றும் 8.5-இன்ச் சூப்பர் ரெட்டினா XDR 2316x1512 பிக்சல் OLED ஸ்கிரீன் கொண்டுள்ளது. இந்த டேப்லெட், 2nm செயல்முறையில் உருவாக்கப்பட்ட ஆப்பிளின் A20 ப்ரோ சிப் மூலம் இயக்கப்படுகிறது.
ஐபேட் மினி (2026)-இன் மற்றொரு புதிய அம்சம் அக்யூஸ்டிக் டிஸ்ப்ளே சிஸ்டம் ஆகும். கண்ணாடி மற்றும் அலுமினிய உறைக்கு இடையில் பொருத்தப்பட்டுள்ள பிரத்யேக ட்வீட்டர்களுடன் இணைக்கப்பட்ட, சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட வூஃபர்கள் இதில் இருப்பதாக ஆப்பிள் கூறுகிறது. இது, ஒலியை உருவாக்குவதற்காக டேப்லெட் அதன் திரையை பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது.
கேமராவை பொறுத்தவரை, இந்த டேப்லெட்டில் கிடைமட்டமாகப் பார்க்கும் 12MP சென்டர் ஸ்டேஜ் முன்பக்க கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது. பின்பக்கத்தில், ஸ்மார்ட் HDR 4 சப்போர்ட் மற்றும் 60fps வரையிலான 4K வீடியோ பதிவு வசதியுடன் கூடிய 12MP வைட் சென்சார் உள்ளது.
வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட் வசதியுடன் வரும் முதல் ஐபேட் இதுவாகும். இந்த டேப்லெட் IP67 தர வாட்டர், டஸ்ட் ரெசிஸ்டண்ட் வசதி கொண்டுள்ளது.
ஐபேட் மினி (2026) 18.9Wh லித்தியம்-பாலிமர் பேட்டரியை கொண்டுள்ளது. ஒரே சார்ஜில் 10 மணி நேரம் வரை வீடியோவை இயக்க முடியும் என்று ஆப்பிள் கூறுகிறது. இது 35W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.
இந்தியாவில் ஐபேட் மினி (2026) மாடலின் 128ஜிபி, வைபை மாடலுக்கு ரூ. 82,900 என்றும், வைபை, செல்லுலார் வேரியண்ட் விலை ரூ. 1,00,900 என்றும் தொடங்குகிறது.
வாடிக்கையாளர்கள் கல்வி சேமிப்பு திட்டத்தை பயன்படுத்தி, இதை ரூ. 76,900 என்ற ஆரம்ப விலையில் வாங்கலாம். இந்த டேப்லெட் 128ஜிபி, 256ஜிபி மற்றும் 512ஜிபி ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன்களில் கிடைக்கிறது. இந்த மாடல் மிட்நைட் மற்றும் ஸ்டார்லைட் வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.
ஐபேட் மினி (2026)-க்கான முன்பதிவுகள் நாளை (அக். 28) ஆப்பிள் இந்தியா இணையதளம் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோர் செயலி வழியாக தொடங்கும் என ஆப்பிள் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இது நவம்பர் 06-ஆம் தேதி முதல் விற்பனைக்கு வரும்.