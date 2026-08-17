புது ஃபிளக்ஷிப் ஸ்மார்ட்போனில் கேமரா மாற்றத்திற்கு தயாராகும் சாம்சங் - லீக் ஆன தகவல்கள்

WIPO உலகளாவிய வடிவமைப்பு தரவுத்தளத்தில் வெளிவந்துள்ள புதிய காப்புரிமை படங்கள், சாம்சங் கேலக்ஸி S27-இன் பின்புற கேமராக்கள் எப்படி காட்சியளிக்கும் என்பதை காட்டுகின்றன. அந்த வரைபடங்கள், ஒரு நீண்ட கிடைமட்டப் பட்டைக்குள் மூன்று சென்சார்கள் அருகருகே வரிசையாக பொருத்தப்பட்டு இருப்பதை காட்டுகின்றன.
இது கூகுளின் பிக்சல் 11 சீரிசில் உள்ள கேமரா பார்-ஐ விட பெரிதாக இருக்கும் என்று தெரிகிறது. மேலும் இது பழைய கேலக்ஸி S10-இல் சாம்சங் பயன்படுத்திய, மிகவும் யுனிஃபைடு மாட்யூலை நினைவூட்டுகிறது.
வரைபடங்களில் ஒன்று, கேமரா அமைப்பானது ஒரு பெரிய புடைப்பாக வெளியே நீட்டிக்கொண்டிருப்பதற்கு பதிலாக, பின்புற கண்ணாடியுடன் கிட்டத்தட்ட சமமாக பொருந்தியிருப்பதை காட்டுகிறது. இருப்பினும், அந்த பகுதியை மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. காப்புரிமை வரைபடங்கள் பொதுவாக உண்மையான பரிமாணங்களை காட்டுவதில்லை, எனவே அந்த "கிட்டத்தட்ட தட்டையான" தோற்றமானது, தாக்கல் செய்வதற்காக எளிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம்.
ஃபோனின் மற்ற அம்சங்கள் அனைத்தும் நமக்கு மிகவும் பரிச்சயமானவையாகவே தெரிகின்றன: வளைந்த கார்னர்கள், தட்டையான பக்கங்கள், வழக்கமான கேலக்ஸி S சீரிசில் இருந்து நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அதே ஒட்டுமொத்த வடிவம்.
இந்த கிடைமட்டப் பட்டை, அவர்கள் பரிசோதித்து வரும் பல யோசனைகளில் ஒன்றாக இருக்கலாம். இருப்பினும், சாம்சங் நிறுவனம் S22 மாடலில் இருந்து வழங்கிவரும் ஃப்ளோட்டிங் ரிங் (Floating Ring) தோற்றத்தைக் கைவிட்டு, மேலும் "யுனிஃபைடு" கேமரா தொகுதிக்கு மாறும் என்று கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே வெளியான தகவல்களிலும் இந்த மாற்றம் குறித்து குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது.
இதுதவிர புதிய ஸ்மார்ட்போன் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் காயில்களுக்கு இடமளிப்பது போன்ற நடைமுறை விஷயங்களுடன், கேமராவில் செய்யப்படக்கூடிய மாற்றங்களையும் தொடர்புபடுத்தியுள்ளன. கேலக்ஸி S27 சீரிஸ் 2027-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில்தான் வெளிவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, சில மாற்றங்களைச் செய்வதற்கோ அல்லது அந்த யோசனையை முழுமையாகக் கைவிடுவதற்கோ சாம்சங்கிற்கு இன்னும் சிறிது அவகாசம் உள்ளது.
இந்த கிடைமட்டப் பட்டை உண்மையிலேயே இறுதி ஃபோனிலும் இடம்பெற்றால், அது சமீப காலமாக கேலக்ஸி எஸ் சீரிஸில் ஏற்பட்டுள்ள மிகவும் கவனிக்கத்தக்க வடிவமைப்பு மாற்றங்களில் ஒன்றாக இருக்கும்: இது ஒரு முழுமையான மாற்றமல்ல, ஆனால் தற்போது மக்கள் பயன்படுத்தும் ஃபோன்களுக்கு அருகில் வைத்துப் பார்க்கும்போது கவனிக்கத்தக்க அளவுக்குப் போதுமான வித்தியாசமாக இருக்கும்.