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ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் முதல் மடிக்கக்கூடிய ஐபோன் அறிமுகம்- விலை எவ்வளவு தெரியுமா?

புதிய மடிக்கக்கூடிய ஐபோன் டுயோ மாடல் இருவித நிறங்களில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
iPhone Duo
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ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது முதல் மடிக்கக்கூடிய ஐபோன் மாடலை நேற்று (புதன்கிழமை) இரவு நடைபெற்ற 'சர்ப்ரைஸ் அண்ட் ஷைன்' நிகழ்வின் போது உலகளவில் அறிமுகப்படுத்தியது.

ஐபோன் டுயோ (iPhone Duo) எனப் பெயரிடப்பட்ட இந்த மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போன், இரண்டு தனித்துவமான வண்ணத் தேர்வுகளில் விரைவில் விற்பனைக்கு வர உள்ளது.

ஐபோன் டுயோ சிறப்பு அம்சங்கள்:

ஐபோன் டுயோ, ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் சமீபத்திய மொபைல் பிராசஸர்: A20 ப்ரோ சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது, இது 2nm செயல்முறையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிப்செட் புதிய ஐபோன் 18 ப்ரோ மற்றும் ஐபோன் 18 ப்ரோ மேக்ஸ் ஆகியவற்றிலும் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது.

ஆப்பிளின் முதல் மடிக்கக்கூடிய ஐபோனில், 48MP பிரைமரி கேமரா கொண்ட இரட்டை பின்புற கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஐபோனில், உட்புறம் மடிக்கக்கூடிய ஸ்கிரீன் மற்றும் கவர் டிஸ்ப்ளே ஆகியவற்றில் கேமராக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. பாஸ்போர்ட் போன்ற இந்த மடிக்கக்கூடிய ஐபோன், மேக்சேஃப் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் ஆதரவுடனும் வருகிறது.

ஐபோன் டுயோ மாடல் உலகளவில் இசிம் (eSIM) ஆதரவுடன் மட்டுமே விற்பனைக்கு வருகிறது. தொலைபேசியின் பேட்டரிக்கு அதிக இடத்தை உருவாக்குவதற்காக, வழக்கமான சிம் கார்டு ஸ்லாட் நீக்கப்பட்டதாக அந்நிறுவனம் கூறியது. இந்த மடிக்கக்கூடிய ஐபோன் மாடலின் உள்புறத்தில் 7.6-இன்ச் சூப்பர் ரெட்டினா XDR மடிக்கக்கூடிய திரை உள்ளது.

நடுவில் தெரியும் மடிப்புகளை மிகக் குறைவாகக் காட்டவும், பிரதிபலிப்பைக் குறைக்கவும் இதில் பிரத்யேக நானோ டெக்ஸ்சர் ஃபினிஷ் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், இதன் உள் திரை, அதன் மேல் உயர் வலிமை கொண்ட கண்ணாடியுடன் கூடிய ஒரு பிரத்யேக பாலிமரால் ஆனது.

ஐபோன் டியோ, 5.4-அங்குல சூப்பர் ரெட்டினா XDR கவர் டிஸ்ப்ளே கொண்டுள்ளது. இந்த ஐபோனின் வெளிப்புறத் திரை மற்றும் பின்புற பேனலில் செராமிக் ஷீல்ட் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஐபோன் டுயோவிற்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட iOS 27 உடன் வெளியிடப்படும்.

ஐபோன் டுயோ இந்திய விலை விவரங்கள்:

இந்தியாவில், ஐபோன் டுயோ 256 ஜிபி மெமரி மாடலின் விலை ரூ. 2,99,900-இல் இருந்து தொடங்குகிறது. இந்த மாடலின் 512 ஜிபி, 1 டிபி மற்றும் 2 டிபி மாடல்களின் விலை முறையே ரூ. 3,24,900, ரூ. 3,74,900 மற்றும் ரூ. 4,49,900 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐபோன் டுயோ, ஸ்டார் ஒயிட் மற்றும் நைட் ஸ்கை ஆகிய வண்ணத் தேர்வுகளில் வழங்கப்படுகிறது.

புதிய ஐபோன் டுயோ மாடலுக்கான முன்பதிவுகள் அக்டோபர் 16-ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. விற்பனை அக்டோபர் 23-ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.

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