ஐபோன் விலையில் கிடைக்கும் புதிய மேக் மினி - புதிய சிப்களுடன் ஆப்பிள் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்

ஆப்பிள் நிறுவனம், இந்தியாவில் தனது சிறிய டெஸ்க்டாப் வரிசையை புதிய மேக் மினி மற்றும் மேக் ஸ்டுடியோ மூலம் புதுப்பித்துள்ளது. இதன் மூலம், அதன் சமீபத்திய M6, M5 ப்ரோ, M5 மேக்ஸ் மற்றும் M5 அல்ட்ரா சிப்களை இந்த சீரிசில் சேர்த்துள்ளது.
மேக் மினி சாதாரண பயனர்கள், மாணவர்கள், டெவலப்பர்கள் மற்றும் வளரும் படைப்பாளிகளை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. அதே சமயம், மேக் ஸ்டுடியோ அதிக தேவைகள் கொண்ட பணிகளை செய்யும் தொழில் வல்லுநர்களுக்கு ஏற்றதாக உள்ளது.
இந்த இரண்டு டெஸ்க்டாப்களிலும் ஆப்பிளின் சமீபத்திய ஆன்-டிவைஸ் AI அம்சங்கள், மேம்படுத்தப்பட்ட செயல்திறன் மற்றும் கனெக்டிவிட்டி வசதிகள் உள்ளன.
ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் புதிய மேக் மினி, M6 மற்றும் M5 ப்ரோ என இரண்டு சிப் ஆப்ஷன்களில் வருகிறது. இது பயனர்களுக்கு அன்றாட செயல்திறன் மற்றும் கடினமான பணிகளுக்கான அதிக சக்தி ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஒரு தேர்வை வழங்குகிறது. நிலையான M6 மாடல், 12-கோர் CPU மற்றும் 12-கோர் GPU-ஐப் பயன்படுத்துகிறது. இதில் AI மற்றும் கிராஃபிக்ஸ் பணிகளுக்காக ஒவ்வொரு GPU கோரிலும் நியூரல் ஆக்சிலரேட்டர்கள் உள்ளன.
M6 மாடலில் இரட்டை 16-கோர் நியூரல் என்ஜின் மற்றும் 170GB/s வரையிலான மெமரி பேண்ட்வித் ஆகியவையும் உள்ளன. இது 16GB ஒருங்கிணைந்த மெமரியுடன் தொடங்கி, 32GB வரை அதிகரிக்க முடியும். முந்தைய மேக் மினியுடன் ஒப்பிடும்போது, 40 சதவீதம் வரை வேகமான CPU செயல்திறன், 2 மடங்கு வேகமான கிராபிக்ஸ் மற்றும் 4 மடங்கு வேகமான AI செயல்திறன் ஆகியவற்றை ஆப்பிள் நிறுவனம் உறுதியளிக்கிறது. பெரும்பாலான பயனர்களுக்கு, இது சீரான பல்பணி மற்றும் கிரியேட்டிவ் செயலிகள் மற்றும் AI அம்சங்களில் சிறந்த செயல்திறனை வழங்கும்.
M5 Pro ஆனது 18-கோர் CPU, 20-கோர் GPU மற்றும் 64GB ஒருங்கிணைந்த மெமரியுடன் அதிக சக்தி வாய்ந்ததாக உள்ளது. இது 307GB/s வரையிலான மெமரி பேண்ட்வித்தையும் வழங்குகிறது, இதனால் வீடியோ எடிட்டிங், கேம் உருவாக்கம் மற்றும் அடிக்கடி பெரிய கோப்புகளை பரிமாற்றம் செய்ய வேண்டிய மென்பொருள் பணிகள் போன்ற கடினமான பணிகளுக்கு இது மிகவும் பொருத்தமானதாக அமைகிறது.
இரண்டு மாடல்களும் Wi-Fi 7, Bluetooth 6 மற்றும் 2.5Gb ஈத்தர்நெட் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கின்றன. M5 Pro ஆனது Thunderbolt 5 போர்ட்களுடனும் வருகிறது.
மேக் ஸ்டுடியோ இப்போது எம்5 மேக்ஸ் மற்றும் எம்5 அல்ட்ராவை வழங்குகிறது. வீடியோ எடிட்டிங், 3D வடிவமைப்பு, மென்பொருள் உருவாக்கம் மற்றும் AI போன்ற கடினமான பணிகளில் ஈடுபடும் தொழில் வல்லுநர்களை இலக்காக கொண்டு, ஆப்பிள் நிறுவனம் M5 Max மற்றும் M5 Ultra சிப்களை கொண்டு மேக் ஸ்டுடியோவையும் மேம்படுத்தியுள்ளது. M5 Max ஆனது 18-கோர் CPU மற்றும் 40-கோர் GPU கொண்டுள்ளது, அதேசமயம் M5 Ultra இதைவிட ஒரு படி மேலே சென்று, 36-கோர் CPU மற்றும் 80-கோர் GPU கொண்டுள்ளது.
M5 Max ஆனது 128GB வரையிலான ஒருங்கிணைந்த மெமரியை ஆதரிக்கிறது, அதேசமயம் M5 Ultra ஆனது 1.2TB/s வரையிலான மெமரி பேண்ட்வித்துடன் 512GB வரை செல்ல முடியும். இந்த மாடலும் Thunderbolt 5 போர்ட்களுடன் வருகிறது, இதன் டேட்டா வேகம் 120Gbps வரை இருக்கும். மேக் ஸ்டுடியோ, 5K மற்றும் 120Hz-இல் இயங்கும் நான்கு ஸ்டுடியோ டிஸ்ப்ளே XDR மானிட்டர்கள் உட்பட, எட்டு டிஸ்ப்ளேக்கள் வரை ஆதரிக்கும்.
AI பணிச்சுமைகளை இயக்கும் பயனர்களுக்காக, தண்டர்போல்ட் 5 மற்றும் RDMA வழியாக பல மேக் ஸ்டுடியோ சிஸ்டம்களை இணைப்பதையும் ஆப்பிள் ஆதரிக்கிறது.
மேக் மினி மற்றும் மேக் ஸ்டூடியோ விலை விவரங்கள்:
மேக் மினி எம்6 ரூ 99,900
மேக் மினி எம்5 ப்ரோ ரூ 2,09,900
மேக் ஸ்டுடியோ எம்.எஸ்.எச் மேக்ஸ் ரூ 2,79,900
மேக் ஸ்டுடியோ எம்5 அல்ட்ரா ரூ. 6,29,900