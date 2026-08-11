VIVO S2: அசத்தல் அம்சங்களுடன் விவோ அறிமுகப்படுத்திய S2.. என்னென்ன features இருக்கு?

விவோ செல்போன் நிறுவனம் தனது புதிய வகை S2 மாடல் ஸ்மார்ட்போனை இந்திய சந்தையில் கடந்த 6-ந்தேதி விற்பனைக்காக வெளியிட்டது. இந்த புதிய வகை செல்போன் விற்பனை இன்றுமுதல் சென்னையில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய வகை S2 ஸ்மார்ட்போன் விவோவின் அதிகாரப்பூர்வ இணைய தளம், பிளிப்கார்ட், அமேசான், பார்ட்னர் சில்லறை விற்பனைக் கடைகளில் வாங்கலாம்.
8 ஜிபி ரேம், 128 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் கொண்ட போனின் விலை 39,999 ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 8 ஜிபி ரேம், 256 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் கொண்ட போனின் விலை 44,999 ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
சில்க் ஒயிட் (Silk White), ரீகல் பிரான்ஸ் (Regal Bronze) மற்றும் ஷப்பையர் ப்ளூ (Sapphire Blue) ஆகிய மூன்று கலர்களில் கிடைக்கும்.
MediaTek Dimensity 7360-Turbo processor பவர் கொண்டது. 3D Curved AMOLED display வசதி கொண்டது.
50 எம்.பி. மெயின் கேமரா9, 2 எம்பி செகண்டரி கேமரா9, 32 எம்பி ஃப்ரண்ட் கேமரா போன்ற வசதிகளை கொண்டுள்ளது.
ஃப்ரண்ட் மற்றும் பின்புற கேமராக்கள் மூலம் 4K வீடியோக்களை ரெக்கார்டு செய்ய முடியும். டூயல் வியூ வீடியோ, முன்பக்க மற்றும் பின்பக்க கேமராக்களைப் பயன்படுத்தி ஒரே நேரத்தில் பதிவுசெய்ய பயனர்களை அனுமதிப்பதால், இது வ்லாக்ஸ், நேர்காணல்கள், பயிற்சிகள் மற்றும் எதிர்வினை வீடியோக்களுக்கு மிகவும் ஏற்றதாக அமைகிறது.
120 HZ ரீபிரஸ் ரேட் உடன் 1.5K அல்ட்ரா கிளீயர் அமோல்டு டிஸ்பிளே (1.5K Ultra Clear AMOLED display) வசதி கொண்டுள்ளது.
44W பிளாஷ்சார்ஜ் உடன் 7050 mAh பேட்டரியை கொண்டுள்ளது. கேமிங், உள்ளடக்க உருவாக்கம் (Content Creation) மற்றும் அன்றாடப் பயன்பாடு என அனைத்திற்கும் ஏற்றது. எனவே, குறைவான நேரம் மட்டுமே சார்ஜ் செய்ய வேண்டியிருப்பதால், நாள் முழுவதும் நீங்கள் தொடர்ந்து இணைப்பிலும் உற்பத்தித் திறனுடனும் இருக்க முடியும்.
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆய்வகச் சூழலில், தூசி மற்றும் நீர் புகாத்தன்மைக்காக vivo S2-க்கு IP68 மற்றும் IP69 தரச்சான்று அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
S2 ஆனது Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட சமீபத்திய OriginOS 6-இல் இயங்குகிறது; பாதுகாப்பான மற்றும் நவீனமான ஸ்மார்ட்போன் அனுபவத்தை உறுதிசெய்யும் வகையில், இதற்கு 3 ஆண்டுகளுக்கான Android OS மேம்படுத்தல்களும் 5 ஆண்டுகளுக்கான பாதுகாப்புப் புதுப்பிப்புகளும் வழங்கப்படுகின்றன.