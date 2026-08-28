50MP கேமரா, 45W சார்ஜிங்: சாம்சங் கேலக்ஸி S26 FE ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்

சாம்சங் நிறுவனத்தின் கேலக்ஸி S26 FE ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. முதற்கட்டமாக இந்த ஸ்மார்ட்போன் தேர்வு செய்யப்பட்ட உலக சந்தைகளில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. சர்வதேச சந்தையில் இந்த ஸ்மார்ட்போன் அடுத்த மாத தொடக்கத்தில் விற்பனைக்கு வரும் என்று தெரிகிறது.
புதிய கேலக்ஸி S26 FE மாடலில் எக்சைனோஸ் 2000 சீரிஸ் சிப்செட் கொண்டிருக்கிறது. இந்த சிப்செட் 3 நானோமீட்டர் முறையில் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது. மேலும், இந்த ஸ்மார்ட்போன் 4900mAh பேட்டரி, வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங், வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதிகளுடன் வருகிறது.
சாம்சங் கேலக்ஸி S26 FE மாடலில் 6.7 இன்ச் Full HD+ Dynamic AMOLED 2X டிஸ்ப்ளே, 120 ஹெர்ட்ஸ் ரிப்ரெஷ் ரேட், IP68 தர டஸ்ட் மற்றும் வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட் வசதி கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 3 நானோமீட்டர் முறையில் உருவாக்கப்பட்ட எக்சைனோஸ் 2000 சீரிஸ் சிப்செட் உடன் வருகிறது.
மெமரியை பொருத்தவரை இந்த மாடலில் 8 ஜிபி ரேம், அதிகபட்சம் 512 ஜிபி வரையிலான ஸ்டோரேஜ் கொண்டுள்ளது. புகைப்படங்களை எடுக்க 50MP பிரைமரி கேமரா, OIS, 12MP அல்ட்ரா வைடு கேமரா, 8MP டெலிபோட்டோ கேமரா, OIS, 12MP செல்ஃபி கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் 4900mAh பேட்டரி மூலம் சக்தியூட்டப்படுகிறது. இத்துடன் 45 வாட் வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங், 15 வாட் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதி கொண்டிருக்கிறது. கனெக்டிவிட்டிக்கு இந்த ஸ்மார்ட்போன் 5ஜி, 4ஜி, எல்.டி.இ., வைபை 6E, ப்ளூடூத் 5.4, யு.எஸ்.பி. டைப் சி போர்ட் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. இத்துடன் இன்-டிஸ்ப்ளே கைரேகை சென்சார் கொண்டுள்ளது.
புதிய சாம்சங் கேலக்ஸி S26 FE ஸ்மார்ட்போனின் 8 ஜிபி ரேம், 128 ஜிபி மெமரி மாடல் விலை 799 யூரோக்கள் இந்திய மதிப்பில் ரூ. 89,000 என தொடங்குகிறது. இதன் டாப் எண்ட் 8 ஜிபி ரேம், 512 ஜிபி மெமரி மாடல் விலை 1,099 யூரோக்கள் இந்திய மதிப்பில் ரூ. 1,22,000 என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
புளூபெரி, கிராஃபைட் மற்றும் பிஸ்தாச்சியோ நிறங்களில் கிடைக்கும் சாம்சங் கேலக்ஸி S26 FE ஸ்மார்ட்போன் செப்டம்பர் 4-ஆம் தேதி தேர்வு செய்யப்பட்ட சர்வதேச சந்தைகளில் சாம்சங் ஆன்லைன் ஸ்டோரில் விற்பனைக்கு வருகிறது.