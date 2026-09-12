7,000mAh பேட்டரியுடன் விரைவில் அறிமுகமாகும் புது ஒப்போ ஸ்மார்ட்போன்

ஒப்போ நிறுவனம் இந்தியாவில் புதிய K14 சீரிஸ் ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகம் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த பட்ஜெட் ஸ்மார்ட்போனின் சிறப்பம்சமாக அதன் பேட்டரி இருக்கும் என உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. புதிய ஒப்போ ஸ்மார்ட்போன் 7,000mAh பேட்டரி கொண்டிருக்கும் என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
பேட்டரி மட்டுமின்றி ஒப்போ நிறுவனம் K14 லைட் ஸ்மார்ட்போனின் வடிவமைப்பு மற்றும் வண்ண தேர்வுகளையும் வெளியிட்டுள்ளது. ஒப்போ K14 மற்றும் ஒப்போ K14x மாடல்களுக்குப் பிறகு, இந்த வரிசையில் இது மூன்றாவது ஸ்மார்ட்போனாக இருக்கும்.
மேலும், இந்த வரிசையில் மிகவும் மலிவு விலை மாடலாக இது அறிமுகமாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. K14 லைட்மூலம், வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தேர்வு செய்ய அதிக விருப்பங்களை வழங்கி, பட்ஜெட் பிரிவில் ஒப்போ தனது இருப்பை விரிவுபடுத்துவதாகத் தெரிகிறது.
ஒப்போ K14 லைட் ஸ்மார்ட்போன், செப்டம்பர் 16 ஆம் தேதி மதியம் 12:00 மணிக்கு இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்படும் என உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ப்ளிப்கார்ட் தளத்தில் விற்பனைக்கு கிடைக்கும். இது பெரும்பாலும் ஒப்போவின் ஆன்லைன் ஸ்டோர் மற்றும் சில்லறை விற்பனை நிலையங்கள் வழியாக விற்பனைக்கு வரும்.
புதிய ஒப்போ K14 லைட்ஸ்மார்ட்போனில் "நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் பேட்டரி, சீரான செயல்பாடு மற்றும் உறுதியான வடிவமைப்பு" ஆகியவை இடம்பெறும் என ஒப்போ நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
K14 லைட் மாடலில் 7,000mAh பேட்டரி இடம்பெறும் என்பதை ஒப்போ உறுதி செய்துள்ளது. இந்த பேட்டரி மூலம், ஒரு நாள் முழுவதற்கும், அதற்கும் சற்று கூடுதலாகவும் பேட்டரி நீடிக்கும். டீசரின்படி, இது ஆறு ஆண்டுகள் வரை பேட்டரி ஆயுளை வழங்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போது பட்ஜெட் பிரிவில் உள்ள பெரும்பாலான போன்கள் 7,000mAh மற்றும் அதற்கும் அதிகமான பேட்டரி திறனை வழங்குகின்றன. எனவே, வன்பொருள் மற்றும் விலை நிர்ணயத்தில் K14 லைட் எவ்வாறு தனித்து நிற்கும் என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.