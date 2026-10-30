தீபாவளி சலுகை: ஐகூ ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு ரூ. 8000 வரை தள்ளுபடி

2026 தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, ஐகூ நிறுவனம் தனது ஸ்மார்ட்போன் வரிசையில் சிறப்பு சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது. இந்த சலுகைகள் ஐகூ 15, ஐகூ Z11 5ஜி, ஐகூ Z11x மற்றும் ஐகூ Z11xa ஆகிய மாடல்களை உள்ளடக்கியது.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாடல்களுக்கு தள்ளுபடி மற்றும் வங்கி சலுகைகள் கிடைக்கின்றன. ICICI வங்கியின் Amazon Pay கிரெடிட் கார்டை பயன்படுத்தும்போது, ஐகூ 15 மற்றும் ஐகூ Z11 5ஜி மாடல்களுக்கு முறையே ரூ. 8,000 மற்றும் ரூ. 4,000 வரையிலான வங்கி சலுகைகள் கிடைக்கின்றன. அதே சமயம், ஐகூ Z11xa, ஐகூ Z11x மற்றும் ஐகூ Z11 ஆகிய மாடல்களுக்கு ரூ. 5,000 வரையிலான கூப்பன் தள்ளுபடி கிடைக்கிறது.
ஐகூ தீபாவளி சலுகைகள் 2026, மேலே குறிப்பிடப்பட்ட ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு நவம்பர் 2026 வரை செல்லுபடியாகும். எனவே, இந்த ஸ்மார்ட்போன்களில் ஏதேனும் ஒன்றை வாங்க விரும்பியிருந்தால், கவர்ச்சிகரமான விலையில் ஒன்றை வாங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கலாம்.
அமேசான் தளத்தில் நடைபெறும் நிறுவனத்தின் தீபாவளி விற்பனை 2026-இன் ஒரு பகுதியாக , ஐகூ 15 விலை ரூ. 85,999-இல் இருந்து ரூ. 77,999-ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இதில் ஒரு நிபந்தனை உள்ளது: இந்த சலுகையைப் பெற, ஒருவருக்கு ஐசிஐசிஐ அமேசான் பே கிரெடிட் கார்டு தேவைப்படும். மேலும், அமேசான் பிரைம் பயனராக இருந்து, முழுப் பணத்தையும் செலுத்தினால், இந்த ஸ்மார்ட்போனின் இரண்டு வேரியன்ட்களுக்கும் அமேசான் பே கணக்கில் கூடுதலாக 5 சதவீதம் கேஷ்பேக் கிடைக்கும்.
கேஷ்பேக் மற்றும் வங்கி தள்ளுபடியின் மூலம் ஐகூ 15 ஸ்மார்ட்போனின் 12 ஜிபி ரேம், 256 ஜிபி மெமரி மாடலின் விலை ரூ. 74,099 ஆக குறைந்துள்ளது, அதேசமயம் டாப் என்ட் 16 ஜிபி ரேம், 512 ஜிபி மெமரி மாடலின் விலை ரூ. 82,099 ஆக இருக்கும்.
ஐகூ Z11 ஸ்மார்ட்போன் அமேசான் வலைதளத்தில் ரூ. 4,000 தள்ளுபடி கூப்பனுடன் கிடைக்கிறது. இருப்பினும், இது 8 ஜிபி ரேம், 128 ஜிபி மெமரி மற்றும் 8 ஜிபி ரேம், 256 ஜிபி மெமரி மாடல்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். நீங்கள் ஐசிஐசிஐ அமேசான் பே கிரெடிட் கார்டை பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தினால், இந்த ஸ்மார்ட்போனின் 6 ஜிபி மற்றும் 12 ஜிபி ரேம் மாடல்களை போலவே, கேஷ்பேக் வடிவில் கூடுதல் தள்ளுபடி கிடைக்கும்.