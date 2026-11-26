நடப்பு உலக சாம்பியனான டி. குகேஷ், நேற்றிரவு (வியாழக்கிழமை) நடைபெற்ற உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் 3-ஆவது ஆட்டத்திலும், கருப்புக் காய்களுடன் ஆடிய உஸ்பெக் வீரர் சிண்டரோவை எளிதாக சமன் செய்தார். இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) ஓய்வு நாளுக்கு முன்னதாக, இரு வீரர்களும் தலா 1.5 புள்ளிகளுடன் சமநிலையில் உள்ளனர்.
ஆரம்ப ஆட்டத்திற்கு குகேஷ் நன்கு தயாராக இருந்தார், மேலும் சிண்டரோவ் சாதகம் பெற மேற்கொண்ட முயற்சிகளை நம்பிக்கையுடன் கையாண்டார். கணினி மதிப்பீடுகள் வெள்ளை காய்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதாக காட்டியபோதும், சரியான நகர்வுகளை எங்கே செய்வது, தனது நிலையை எவ்வாறு தக்கவைத்து கொள்வது என்பது இந்திய வீரருக்கு துல்லியமாக தெரிந்திருந்தது. இந்த சமன், அடுத்த ஆட்டத்தில் வெள்ளை காய்களுடன் அவர் ஆடுவதற்கும் வழிவகுக்கிறது.
மூன்றாவது ஆட்டத்தில் சிண்டரோவுக்கு அது எளிதாக இருக்கவில்லை, ஏனெனில் அவர் அந்த தொடக்க ஆட்டத்தின் மிகவும் கடுமையான ஒரு மாறுபாட்டை எதிர்கொண்டார். அந்த உஸ்பெக் வீரர் எதிர்பாராதவிதமாக தாக்கப்பட்டார், மேலும் அந்த தொடக்க ஆட்டத்தை கையாள்வதற்கே அதிக நேரத்தை செலவழித்தார். ஒரு கட்டத்தில், அவருக்கு நேரம் கூட போதவில்லை; இது பொதுவாக குகேஷ் கருப்பு காய்களுடன் விளையாடும்போது ஏற்படும் ஒரு நிலையாகும்.
ஆட்டத்தின் பெரும்பகுதி முழுவதும் குகேஷ் முற்றிலும் இயல்பாக காணப்பட்டார்; தொடக்க ஆட்டத்தில் எதையும் விட்டுக்கொடுக்காமல், சிண்டரோவின் முன்னிலையை கைப்பற்றும் முயற்சிகளை எளிதாக சமாளித்தார்.
இரு வீரர்களும் ஒரு தொடக்கத்திற்கான வழியை தொடர்ந்து ஆராய்ந்தனர், ஆனால் இருவராலும் ஒரு தீர்க்கமான முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியவில்லை. 40 நகர்வுகளுக்கு பிறகே பரஸ்பர உடன்படிக்கையின் மூலம் ஆட்டத்தைச் சமன் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டதால், கூடுதல் நேரம் தொடங்குவதற்கு முன்பு அவர்கள் கட்டாய நகர்வுகளை விளையாட வேண்டியிருந்தது.
ஆட்டம் கூடுதல் நேரக் கட்டத்திற்கு நகர்ந்த பிறகும் கூட, அந்தப் போராட்டத்தில் சிறிது பதற்றம் நீடித்தது. ஆட்டத்தின் இறுதி கட்டத்தில், சிண்டரோவ் அழுத்தத்தை அதிகரிக்க முயன்றார். அதே வேளையில், குகேஷ் நேர கட்டுப்பாட்டில் சாதகமான நிலையில் இருந்தார், இருப்பினும் ஆட்டத்தின் முடிவு குறித்து எந்த சந்தேகமும் எழவில்லை.
ஆட்டம் சமநிலையில் முடிவது உறுதியான சூழலிலும், இந்திய நட்சத்திரமான குகேஷ் தொடர்ந்து விளையாடினார்; இறுதியில் 60 நகர்வுகளுக்குப் பிறகு இரு வீரர்களும் சமநிலையை ஒப்புக்கொண்டனர்.