ஆசிய விளையாட்டில் இந்தியா பங்கேற்கும் முக்கிய போட்டிகள் இன்று...

ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் இன்று (இந்திய நேரப்படி) பங்கேற்கும் முக்கிய போட்டிகள் வருமாறு:-
காம்பவுண்ட பெண்கள் தனிநபர் கால் இறுதியில் சிகிதா தனிபார்த்தி (இந்தியா)-நூரிசா டியான் அஷ்ரிபா (இந்தோனேசியா), அதிகாலை 5.30 மணி, காம்பவுண்ட் ஆண்கள் தனிநபர் கால்இறுதி யில் கணேஷ் மணிரத்னம் திருமுரு (இந்தியா)-சி லுன் சென் (சீன தைபே), காலை 9.47 மணி.
ஆண்கள் அரைஇறுதியில் இந்தியா-இலங்கை, காலை 10.30 மணி.
ஆண்கள் அரை இறுதியில் இந்தியா-பாகிஸ்தான், பகல் 1 மணி.
ஆண்கள் கால்இறுதியில் இந்தியா-பாகிஸ்தான், காலை 6.30 மணி.
பெண்கள் 57 கிலோ தொடக்க சுற்று, யாமினி மவுரியா, காலை 7.30 மணி, பெண்கள் 70 கிலோ தொடக்க சுற்று, இனுகன்பி தேகலம்பம், காலை 7.30 மணி.
ஆண்கள் 25 மீட்டர் ரேபிட் பயர் பிஸ்டல் தனிநபர் தகுதி சுற்று, அனிஷ் பன்வாலா, காலை 6.10 மணி.
பெண்கள் அணிகள் அரைஇறுதியில் இந்தியா- ஹாங்காங், காலை 7 மணி, ஆண்கள் அணி கள் அரைஇறுதியில் இந்தியா-மலேசியா, பகல் 1 மணி.
ஆண்கள் ஒற்றையர் கால்இறுதியில் சுமித் நாகல் (இந்தியா)-வு யிபிங் (சீனா), காலை 8.30 மணி.
ஆண்கள் 77 கிலோ தொடக்க சுற்று, அமன், காலை 7.22 மணி, பெண்கள் 62 கிலோவில் மான்சி, காலை 7.30 மணி, ஆண்கள் 60 கிலோவில் சுமித், காலை 7.55 மணி, ஆண்கள் 97 கிலோவில் நிதேஷ். காலை 8.19 மணி.