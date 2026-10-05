அர்ஜென்டினா ஜெர்சியில் 'மெஸ்ஸி' விளையாடும் கடைசி போட்டி: எப்போது, எங்கு நடைபெறுகிறது? முழு விவரங்கள் இதோ..

அர்ஜென்டினா நாட்டின் தலைநகரான பியூனஸ் அயர்ஸில் அமைந்துள்ள எஸ்டாடியோ மாஸ் மானுமென்டல் மைதானத்தில் 85,000-க்கும் மேற்பட்ட ரசிகர்களின் முன்னிலையில் இந்தப் போட்டி நடைபெறுகிறது.
சர்வதேச கால்பந்து உலகைக் தன் காலடி மாயாஜாலங்களால் கட்டிப்போட்ட அர்ஜென்டினாவின் ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸி, தனது தாய்நாட்டு அணிக்கான கடைசிப் போட்டியில் களம் காணத் தயாராகிவிட்டார். 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அர்ஜென்டினா தேசிய அணிக்காக ஆற்றிய மகத்தான சேவைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பிரியாவிடை போட்டி நடைபெறுகிறது.
அர்ஜென்டினா நாட்டின் தலைநகரான பியூனஸ் அயர்ஸில் அமைந்துள்ள எஸ்டாடியோ மாஸ் மானுமென்டல் மைதானத்தில் 85,000-க்கும் மேற்பட்ட ரசிகர்களின் முன்னிலையில் இந்தப் போட்டி நடைபெறுகிறது. லயோனல் மெஸ்ஸி அர்ஜென்டினா அணிக்காக தனது கடைசி போட்டியில், நாளை விளையாடுவார். இந்திய நேரப்படி புதன்கிழமை, அக்டோபர் 7ஆம் தேதி அதிகாலை 04.30 மணிக்கு நடக்கிறது.
இந்தப் போட்டி ஒரு ஃபிஃபா சர்வதேச நட்புப் போட்டி என்பதால் இந்தியாவில் தொலைக்காட்சிகளில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்படாது. இந்தியாவில் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்கள் இந்தப் போட்டியை 'ZEE5' செயலியில் ஆன்லைனில் நேரலையாகக் காணலாம்.
2005-ஆம் ஆண்டு அர்ஜென்டினா தேசிய அணியில் அறிமுகமான லியோனல் மெஸ்ஸி, தன் நாட்டின் கால்பந்து வரலாற்றை மறுவரையறை செய்துள்ளார்.
ஜாம்பவான் டியேகோ மரடோனாவின் பாரம்பரியத்தைச் சுமந்து களமிறங்கிய அவர், அர்ஜென்டினாவுக்குப் பல தசாப்த கால காத்திருப்புக்குப் பின் உலகக் கோப்பையைப் பெற்றுத் தந்தார்.
ஒரு உலகக் கோப்பை பட்டம், இரண்டு கோபா அமெரிக்கா பட்டங்கள் மற்றும் ஃபைனலிசிமா ஆகியவற்றை வென்று உச்சபட்ச நட்சத்திர கால்பந்து வீரராக முடிக்கும் ஒரு அசாத்திய வீரனுக்கு, இந்தப் நட்புப் போட்டி ஒரு அடையாளப்பூர்வமான பொறுப்பு ஒப்படைப்பாக அமைகிறது. மேலும், மெஸ்ஸி அர்ஜென்டினா அணிக்காக அதிக போட்டிகளில் பங்கேற்றவர் மற்றும் அதிக கோல் அடித்தவர் என்ற சாதனையுடன் விடைபெறுகிறார். அவர் 207 ஆட்டங்களில் 125 கோல்களையும், 68 கோல் வாய்ப்புகளையும் வழங்கியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த வரலாற்றுப் போட்டியில் மெஸ்ஸியுடன் இணைந்து விளையாட அவரது நீண்டகால சக வீரர்களான ரோட்ரிகோ டி பால், நிக்கோலஸ் ஓட்டமெண்டி, மற்றும் ஜியோவானி லோ செல்சோ ஆகியோர் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். போட்டி முடிந்தவுடன் மெஸ்ஸி தனது 10-ஆம் எண் ஜெர்சியையும் கேப்டன் பொறுப்பையும் அடுத்த தலைமுறை வீரர்களிடம் முறைப்படி ஒப்படைப்பார்.