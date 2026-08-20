டென்னிஸ்

சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: 4வது சுற்றில் ஸ்வரேவ் அதிர்ச்சி தோல்வி

சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
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சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்காவின் சின்சினாட்டி நகரில் நடந்து வருகிறது. இத்தொடர் வரும் 23-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. தற்போது 4-வது சுற்று போட்டிகள் நடந்து வருகிறது.

இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 4-வது சுற்றில் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ், அமெரிக்காவின் டாமி பால் உடன் மோதினார்.

இதில் அதிரடியாக ஆடிய அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் 6-4 என முதல் செட்டை வென்றார். இதில் சுதாரித்துக் கொண்ட டாமி பால் அதிரடியாக ஆடி அடுத்த இரு செட்களை 7-6 (8-6), 6-4 என வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

மற்றொரு போட்டியில் ஸ்பெயினின் ரபேல் ஜோடாரை 6-4, 6-7 (3-7), 3-6 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்திய இத்தாலியின் பிளாவியோ கோபாலி காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

நாளை நள்ளிரவு நடைபெற உள்ள காலிறுதி சுற்றில் இத்தாலியின் பிளாவியோ கோபாலி, அமெரிக்காவின் டாமி பால் உடன் மோத உள்ளார்.

Alexandar Zverev
அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ்
Cincinnati Open Tennis
சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்
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