அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: ஸ்வரேவ் 4வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் நான்காவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
கிராண்ட்ஸ்லாம் அந்தஸ்து பெற்ற அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர்.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 3-வது சுற்று போட்டிகள் நடந்து வருகின்றன. இன்று காலை நடந்த போட்டியில் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ், சிலியின் அலெஜாண்ட்ரோ டபிலோ உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஸ்வரேவ் 6-2, 7-6 (7-2), 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் 7-6 (7-3), 6-7 (5-7), 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் கனடாவின் டெனிஸ் ஷபவலோவை வீழ்த்தி 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
நாளை நடைபெற உள்ள 4வது சுற்றில் ஸ்வரேவ், இத்தாலியின் லூசியானா டார்டெரியுடனும், பென் ஷெல்டன் கிரீசின் சிட்சிபாஸ் உடனும் மோதுகின்றனர்.