அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி

அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி முன்னேறியுள்ளது.
கஜகஸ்தான் நாட்டின் அல்மாட்டி நகரில் அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நடந்து வருகிறது.
இதில் ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவின் அரையிறுது சுற்றில் இந்தியாவின் யூகி பாம்ப்ரி - அமெரிக்காவின் ரியான் செகர்மேன் ஜோடி, அமெரிக்காவின் ஜேக்சன் வித்ரோ-நாதானியல் லேமான்ஸ் ஜோடி உடன் மோதியது.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய அமெரிக்க ஜோடி முதல் செட்டை 6-3 என வென்றது.
இதில் சுதாரித்துக் கொண்ட யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி அதிரடியாக ஆடி அடுத்த இரு செட்களை 7-6 (7-5), 10-6 என கைப்பற்றி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியது.