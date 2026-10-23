டென்னிஸ்

அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி

அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் கஜகஸ்தானில் நடந்து வருகிறது.
Yuki Bhambri
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அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி முன்னேறியுள்ளது.

கஜகஸ்தான் நாட்டின் அல்மாட்டி நகரில் அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நடந்து வருகிறது.

இதில் ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவின் அரையிறுது சுற்றில் இந்தியாவின் யூகி பாம்ப்ரி - அமெரிக்காவின் ரியான் செகர்மேன் ஜோடி, அமெரிக்காவின் ஜேக்சன் வித்ரோ-நாதானியல் லேமான்ஸ் ஜோடி உடன் மோதியது.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய அமெரிக்க ஜோடி முதல் செட்டை 6-3 என வென்றது.

இதில் சுதாரித்துக் கொண்ட யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி அதிரடியாக ஆடி அடுத்த இரு செட்களை 7-6 (7-5), 10-6 என கைப்பற்றி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியது.

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