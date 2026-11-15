டென்னிஸ்

பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: இறுதி போட்டியில் ஸ்விடோலினா- ஆண்ட்ரீவா

ஸ்விடோலினா, ஆண்ட்ரீவா அரையிறுதி போட்டியில் எளிதாக வெற்றி பெற்றனர்.
ஸ்விடோலினா- ஆண்ட்ரீவா
ஸ்விடோலினா- ஆண்ட்ரீவா
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உலகின் டாப்-8 முன்னணி வீராங்கனைகள் பங்கேற்கும் டபிள்யூ.டி.ஏ. இறுதிச்சுற்று டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி அமெரிக்காவில் உள்ள இண்டியன்வெல்ஸ் நகரில் நடந்து வருகிறது.

ஸ்விடோலினா வெற்றி

இந்திய நேரப்படி இன்று காலை அரையிறுதி போட்டிகள் நடைபெற்றன. முதல் அரையிறுதி போட்டியில் 8-ம் நிலை வீராங்கனையான நோஸ்கோவாவை- தரநிலைப் பெறாத ஸ்விடோலினா எதிர் கொண்டார். இதில் ஸ்விடோலினா 6-2, 6-1 என எளிதாக வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

ஆண்ட்ரீவா வெற்றி

மற்றொரு அரையிறுதி போட்டியில் 5-ம் நிலை வீராங்கனையான பெகுலா- 3-ம் நிலை வீராங்கனையான ஆண்ட்ரீவாவை எதிர்கொண்டார். இதில் ஆண்ட்ரீவா 6-3, 6-4 என எளிதாக வெற்றி பெற்றார்.

இறுதிப் போட்டியில் ஸ்விடோலினா- ஆண்ட்ரீவா பலப்பரீட்சை நடத்துகிறார்கள்.

ATP பைனல்

ஆண்களுக்கான சாம்பியன்ஷிப் இன்று தொடங்கி 22-ந்தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

Mirra Andreeva
மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா
Elina Svitolina
எலினா ஸ்விடோலினா
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