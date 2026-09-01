டென்னிஸ்

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: முதல் சுற்றில் வீனஸ் வில்லியம்ஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது.
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அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் முதல் சுற்றில் அமெரிக்காவின் வீனஸ் வில்லியம்ஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.

கிராண்ட்ஸ்லாம் அந்தஸ்து பெற்ற அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்று போட்டிகள் நடந்து வருகின்றன.

இன்று நடைபெற்ற போட்டியில் அமெரிக்காவின் வீனஸ் வில்லியம்ஸ், சக நாட்டு வீராங்கனையான சோபியா கெனின் உடன் மோதினார்.

இதில் அதிரடியாக ஆடிய சோபியா கெனின் 6-2, 7-6 (8-6) என்ற செட் கணக்கில் வென்று 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

இதன்மூலம் வீனஸ் வில்லியம்ஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்து முதல் சுற்றோடு தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

மற்றொரு போட்டியில் ரஷியாவின் அன்னா கலின்ஸ்கயா 6-4, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் சக நாட்டு வீராங்கனையான அன்னா பிளின்கோவாவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

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