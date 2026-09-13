அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் தனது 2வது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்தை வென்று அசத்தல்

கிராண்ட்ஸ்லாம் அந்தஸ்து பெற்ற அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நியூ யார்க் நகரில் நடந்தது. ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதி சுற்றில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் மற்றும் பென் ஷெல்டன் மோதினர்.
இந்தப் போட்டியில் பென் ஷெல்டனை 6-3, 7-6 (7/2), 5-7, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி, அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் அமெரிக்க ஓபன் பட்டத்தை வென்றார். இதன் மூலம், தனது இரண்டாவது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்தை வென்று, ஃப்ளஷிங் மெடோஸில் ஏற்பட்ட கசப்பான தோல்வியின் நினைவை அவர் துடைத்தெறிந்தார்.
2020-இல் அமெரிக்க ஓபன் பட்டத்தை வெல்வதற்கு இரண்டு புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் இருந்தும், டொமினிக் தீமிடம் ஐந்து கடினமான செட்களில் தோல்வியடைந்த, முதல் நிலை வீரரான ஸ்வரேவ், இந்த ஆண்டு வென்ற பிரெஞ்சு ஓபன் பட்டத்துடன் இந்தப் பட்டத்தையும் சேர்த்துக் கொண்டார்.
23 ஆண்டுகளில் கிராண்ட்ஸ்லாம் கோப்பையை வென்ற முதல் அமெரிக்க வீரர் என்ற பெருமையை ஷெல்டன் பெறும் முயற்சியை அவர் தடுத்தார். 1989-இல் போரிஸ் பெக்கருக்கு பிறகு, ஓபன் எராவில் ஒரே ஆண்டில் இரண்டு கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களை வென்ற இரண்டாவது ஜெர்மானிய வீரர் ஸ்வரேவ் ஆவார்.
நடப்பு சாம்பியனான கார்லோஸ் அல்கராஸுக்கு எதிரான தனது ஐந்து செட் காலிறுதி வெற்றி மற்றும் அரையிறுதியில் சக நாட்டவரான பிரான்சிஸ் டியாஃபோவுக்கு எதிரான பின்தங்கிய நிலையில் இருந்து மீண்டெழுந்து பெற்ற வெற்றி ஆகியவற்றிற்கு பிறகு, ஷெல்டன் தனது வெற்றி வறட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வருவார் என்ற நம்பிக்கை அதிகமாக இருந்தது.
ஆனால், ஆர்தர் ஆஷ் மைதானத்தில் கூடியிருந்த ரசிகர்கள் அமெரிக்க வீரரை வெற்றிபெற செய்ய முயன்றபோதிலும், ஸ்வரேவின் ஆடுகளம் தழுவிய சிறப்பான ஆட்டம் ஷெல்டனுக்குச் சமாளிக்க முடியாததாக இருந்தது.