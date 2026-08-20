டென்னிஸ்

சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய டாமி பால், முசெட்டி

சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
tommy paul, musetti
Published on

சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்காவின் சின்சினாட்டி நகரில் நடந்து வருகிறது. இத்தொடர் வரும் 23-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. தற்போது 4-வது சுற்று போட்டிகள் நடந்து வருகிறது.

இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் அமெரிக்காவின் டாமி பால், ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவை 4-6, 7-6 (8-6), 6-4 என வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

மற்றொரு போட்டியில் இத்தாலியின் லாரன்சோ முசெட்டி, போர்ச்சுகலின் ஜெய்மி பாரியா உடன் மோதினார். இதில் சிறப்பாக ஆடிய லாரன்சொ முசெட்டி 7-5, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

இதேபோல் அமெரிக்காவின் டெய்லர் பிரிட்ஸ், பிராண்டன் நகஷிமா மற்றும் பிரான்சிஸ் டியாபே ஆகியோரும், இத்தாலியின் பிளேவியோ கோபோலியும், பிரான்சின் ஆர்தர் பில்ஸ் உள்ளிட்டோரும் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினர்.

Lorenzo Musetti
லாரன்சோ முசெட்டி
Cincinnati Open Tennis
tommy paul
டாமி பால்
சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்
Calendar Epaper
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com