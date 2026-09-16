டென்னிஸ்

டென்னிஸ் தரவரிசை: டாப் 5 பட்டியலில் இடம்பிடித்த பென் ஷெல்டன்

ஆண்கள் ஒற்றையரில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் முதலிடத்தை தக்கவைத்தார்.
ben shelton
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சர்வதேச டென்னிஸ் சங்கம் வீரர், வீரர்களின் புதிய தரவரிசைப் பட்டியலை வெளியிட்டது. இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் டாப் 5 பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ளார்.

சர்வதேச டென்னிஸ் சங்கம் வீரர், வீரர்களின் புதிய தரவரிசைப் பட்டியலை வெளியிட்டது. இதில் இத்தாலி வீரர் ஜானிக் சின்னர் நம்பர் 1 இடத்தில் நீடிக்கிறார்.

சமீபத்தில் நடந்த அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் தரவரிசையில் இரண்டாவது இடத்துக்கு முன்னேறினார்.

மூன்றாவது இடத்தில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் உள்ளார்.

5 இடம் முன்னேறிய பென் ஷெல்டன்

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் 5 இடங்கள் முன்னேறி நான்காவது இடம் பிடித்துள்ளார்.

கனடாவின் பெலிக்ஸ் ஆகர் அலியாசிமி ஒரு இடம் சரிந்து ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளார்.

செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச்சும் இடம்பிடித்துள்ளனர்.

4 இடம் முன்னேறிய தியாபே

ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ் இரு இடம் முன்னேறி 6-வது இடத்திலும், இத்தாலியின் பிளேவியோ கோபாலி 7-வது இடத்திலும், அமெரிக்காவின் பிரான்சிஸ் தியாபே 4 இடம் முன்னேறி 8-வது இடத்திலும், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினார் இரு இடம் சரிந்து 9-வது இடமும், அமெரிக்காவின் டெய்லர் பிரிட்ஸ் 10-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.

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டென்னிஸ் தரவரிசை
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பென் ஷெல்டன்
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