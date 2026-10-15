மேட்ச் பிக்சிங் குற்றச்சாட்டில், செர்பிய டென்னிஸ் வீரர் ஸ்டீபன் மிலிசெவிச்சுக்கு 24 ஆண்டுகள் தடை விதிப்பு

சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டிகளில் மேட்ச் பிக்சிங் புகாரில் செர்பிய நாட்டு வீரருக்கு எதிராக சர்வதேச டென்னிஸ் முகமை அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
செர்பிய டென்னிஸ் வீரர் ஸ்டீபன் மிலிசெவிச், பல போட்டிகளின் முடிவுகளை தங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றியமைத்ததாகவும் (match fixing), மற்ற வீரர்களை ஒரு "ஊழல் வலையமைப்பில்" சேர்த்ததாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டு, அவருக்கு 24 ஆண்டுகள் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சர்வதேச டென்னிஸ் நேர்மை முகமை (ITIA) தெரிவித்துள்ளது.
29 வயதான மிலிசெவிச், 2022 முதல் 2024-ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில், தான் பங்கேற்ற ஐந்து போட்டிகள் உட்பட மொத்தம் ஆறு போட்டிகளின் முடிவுகளை மாற்றியமைத்ததாகவும், மேலும் ஆறு போட்டிகளில் அவ்வாறே செய்ய முயற்சி செய்ததாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளார். இதன் விளைவாக, அவர் 2050-ஆம் ஆண்டு வரை டென்னிஸ் விளையாட்டில் இருந்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மிலிசெவிச் தனது ஒற்றையர் தரவரிசையில் 1,338-வது இடத்திற்கு மேல் முன்னேறியதில்லை மற்றும் கீழ்நிலை போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடியுள்ளார். இருப்பினும், அவர் பல தொழில்முறை வீரர்களை ஒரு "ஊழல் வலையமைப்பில்" சேர்த்ததாகவும், அதன் விளைவாக அந்த ஆண்டுகளில் மேலும் பல வீரர்கள் போட்டிகளின் முடிவுகளை மாற்றியமைக்கும் செயல்களில் ஈடுபட்டதாகவும் ITIA குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
எந்தெந்த போட்டிகளின் முடிவுகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டன என்பது குறித்த விவரங்களையோ அல்லது இதில் தொடர்புடைய மற்ற வீரர்களின் பெயர்களையோ அந்த முகமை வெளியிடவில்லை.
போட்டி முடிவுகளை மாற்றியமைத்தது தொடர்பான விசாரணையில் மிலிசெவிச் ஒத்துழைக்கவில்லை என்றும், கண்டறியப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அவர் பதிலளிக்கவில்லை என்றும் அந்த முகமை தெரிவித்துள்ளது. மேலும், அவருக்கு 70,000 அமெரிக்க டாலர் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.